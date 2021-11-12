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【疫下旅業】Airbnb將推出翻譯工具及多項服務 迎合疫情下旅遊需求

理財智慧 20:11 2021/11/12

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短租房屋平台Airbnb日前表示，將推出翻譯工具，以促進不斷增長的國際旅行，迎合疫情下旅遊需求。

Airbnb表示，由於全球旅客的旅行次數將比以前疫情初時大量增加，而這款新推出的翻譯工具，將能夠翻譯60種語言的房源描述和評論，幫助客戶預訂房間，尤其是在對國際旅行有很高需求的歐洲和亞太地區。

隨着疫情的逐漸平息，整體上國際旅行已穩步上升，第三季度達到總預訂夜數的 33%，而第二季度為 27%，第一季度為 20%。

【大行點睇】花旗大升小鵬汽車目標價60%　指其自動駕駛系統具備優勢 見【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩
 

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