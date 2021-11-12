【北京交易所】北交所15日開市 料合資格投資者達400萬戶

北京證券交易所將於下星期一（15日）開市。首批有81間公司上市。 截至今日，累計有超210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限，共有112家證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。 開市後合計可參與北交所交易的投資者超400萬戶。

國家主席習近平在9月初宣布設立北京證券交易所，以支持中小企業創新發展、深化新三板改革，打造服務創新型中小企業主陣地。

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責任編輯：龍紀瑩

