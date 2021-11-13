【港元定存】7天5.8厘優惠延至周三　速賺息5561元

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港元定存市場中，剛踏入11月以超高息搶存的集友，月初（11月1日）突推快閃特惠息，7天短存享5.8厘，原本優惠至上周三（10日）截止，但已順延至本周三（17日）。

集友快閃推5.8厘破頂息，打破恒生 （00011） 於10月初新推的5.5厘，頓變冠絕全城息率。集友提供特惠息的門檻為5萬元，但須把人民幣先作兌換；如以500萬元上限計，未扣除兌換差價，大戶可速賺約5,561元利息。

港銀定期存款最高息為集友短存的5.8厘，牌面上只能追貼明年中電 （00002） 加電費升幅的5.8%，卻不及港燈 （02638） 7%加幅。

3個月方面，由小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星加3個月短存0.1厘，新息率報0.8厘。虛銀富融勁加3個月短存0.3厘，新報1.1厘，超越花旗與富邦的1厘，但不及高息王工銀亞洲的3厘，而天星的0.8厘排名第4位。

半年期方面，天星上調0.1厘、至0.7厘，重返高息榜第3位，與集友及信銀國際相同。而綜觀1年期則沒變，縱使招商永隆全面加短中長期息，例如調升1年期0.1厘、至0.25厘，惟跟榜首富邦的0.85厘，似仍落後。

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