【內房危機】中國政府正着手拆解恒大債務問題　預期整個過程需時數年

▲ 【內房危機】恒大債務問題據報中國政府正着手拆解 料需數年

恒大 （03333） 問題持續，據《華爾街日報》報道，中國政府正慢慢將恒大解體，預期整個解體過程可能需要數年時間，很多細節仍在研究制定之中，最終恒大或許能夠存活下來，只是最終存活的恒大可能會大幅「瘦身」。中央最主要的關注點是恒大數百個陷入停滯的項目，其間可能會引入其他開發商接手。住建部未作出回應。

中央擬售恒大資產予其他開發商【下一頁】

報道內容亦與市場消息相似，報道引述消息指，恒大項目涉及約200城市大多已成立工作組，地方政府要求組織會計人員審查恒大在當地的財務狀況，與其他開發商商討未完工項目的後續。

地方政府向恒大的供應商撥付託管賬戶的資金，以便項目繼續施工。報道引述恒大合作公司風景園林表示，該公司正陸續收到恒大或政府託管賬戶的付款，一些工程已恢復運作。

至於剛開展的項目，當地政府已要求恒大取消項目，並向購房者退款，地塊由其他發展商接手。

不過，東莞市木材供應商長森建材則表示，仍未收到恒大付款，已向當地法院申訴索賠。其他一些建材公司，仍在與恒大商討付款問題。

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