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【疫市營商】看準「全渠道銷售」商機　港企研雲端方案解市場痛點

科技 13:00 2021/11/13

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全渠道零售管理公司Posify創辦人兼行政總裁林國梁（右）表示，新冠疫情爆發後，傳統零售業加速改革，各方均瞄準多渠道營銷的需求。左為網購平台Group Buyer首席營銷總監張旭明。

新冠疫情為全球的生活模式及消費行為帶來巨大轉變，顛覆過去商業模式，「宅經濟」概念乘勢而起，消費者的行為習慣，在經過量化數據分析後，成為價值連城的商機，零售業紛紛做網銷並引入新科技協助布局。

網購平台Group Buyer首席營銷總監張旭明日前接受專訪時提到，該企在疫情後一直專注發展Omni-channel retailing（全渠道銷售），但總是難以全面整合並分析所有消費者數據，加上現時聘請IT人才不易，令該企難以分心同時處理綫上綫下業務。

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行業雖已進行數碼轉型，但他發現亦要加快數碼化步伐。後來決定採用第三方供應的管理平台，分擔部分IT員工的工作。

平台系統採用實時數據技術，助提高庫存預測的準確度，可減低綫上的人手處理，讓我們更專注處理綫下業務，有助降低營運成本及提升營運效率。

AI分析數據　助預測庫存

全渠道零售管理公司Posify創辦人兼行政總裁林國梁（Gary）表示，新冠疫情爆發後，傳統零售業加速改革，各方均瞄準多渠道營銷的需求。而應用科技協助轉型已變成基本，尤其對於傳統中小企零售商來說，更為重要。

他舉例，不少傳統中小企雖然已營運多年，卻不懂如何經營網店。「過往中小企或需要自行安裝相關系統、伺服器，再聘請專人管理，可能需花費接近30萬元，才能完成安裝及聘請合適的員工。」

    點擊圖片放大

若使用軟件即服務（SaaS）模式的解決方案，中小企、微企只需購買平板電腦，已可直接開網店，並將銷售、倉存、推廣及顧客服務等功能在雲端整合。若再採用人工智能（AI）來分析消費數據、追蹤定單數據實時更新等功能，對難以聘請IT員工的企業來說就更方便，基本上，創辦人或管理者可以自行處理相關業務資訊。

聯乘騰訊雲　助客戶進駐大灣區

Gary早於2016年看見零售市場缺口及痛點，自行研發一站式雲端系統解決方案。他指疫情之後，商機更是不斷湧現，客戶數目不斷上升。據悉，與去年相比，Posify今年客戶數目上升約46%，目前更已有超過40個國家及地區的客戶正在使用該平台。Gary透露，未來也將會更專注大灣區發展，並將聯乘騰訊雲，推出微信小程式網店功能，助客戶進駐大灣區。

不過，近年香港市場上有不少零售管理平台湧現。面對如此激烈競爭，Gary笑言：「見到有競爭也很開心，因為有競爭會迫使我更快進步。」他坦言，在2016年創辦Posify時，甚少零售商會提及「Omni-channel retailing」，也曾經懷疑發展方向是否正確，

近兩年疫情爆發，全渠道零售已成為大趨勢，疫情期間數量更幾何級上升，我才鬆一口氣。

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他補充，市場上不少平台開始往全渠道零售發展，雖然競爭愈加激烈，也證明其方向是正確。

記者：何子澄

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