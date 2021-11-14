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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】香港好去處︰殘疾人士勇於追求夢想 創辦愛火花花店登陸中環街市

名人薈萃 09:00 2021/11/14

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Flora Rabbit 中午既時候經過活化既中環街市，發現有一間花店好特別，是兩位殘疾人士創辦既愛火花花店iflorist.hk 既實體店於中環街市正式開業。Flora Rabbit同創辨人之一賴添妹(Carrie)傾計，她比我既感覺好溫文儒雅。 她同我講已經做左花店20 年。 佢與拍檔賴文香(Rebecca)（另一位殘疾人士），佢哋係小學同學合力創辦全港第一間由殘疾人士經營的花店。而且兩位曾經贏得多個國際獎項，筆者十分佩服。

兩位殘疾人士創辦既愛火花花店iflorist.hk 既實體店於中環街市正式開業。

Carrie決定與同樣喜愛插花及坐輪椅的好友賴文香(Rebecca)合力創辦全港第一間純粹由殘疾人士經營的花店，為殘疾人士提供就業機會

 

不論是健全或殘疾人士，都渴望將自己的興趣變成事業，更想得到別人的肯定及認同，這追求是每一個人應有的權利。自小患有小兒麻痺症的賴添(Carrie)，需撐拐杖或坐輪椅代步。Carrie自中學畢業後就當會計文員，工餘學習插花，更發展成興趣，並在1995 年代表香港到澳洲參加比賽，奪得全場總冠軍。Carrie決定與同樣喜愛插花及坐輪椅的好友賴文香(Rebecca)合力創辦全港第一間純粹由殘疾人士經營的花店，為殘疾人士提供就業機會。花店的產品漸漸得到顧客認同，累積熟客，生意漸見成績。 Flora Rabbit每次經過店鋪，總見到有客人在選購花品，而Carrie 在包扎花束。

 

Flora Rabbit 見Carrie呢幾日係鋪頭包扎花束、收銀一手包辦，心𥚃不禁由心佩服！開一間實體店唔易，殘疾人士既考慮一定更多， Flora Rabbit 即係諗度既出入店鋪方便與否必定是其中一個因素。

Flora Rabbit每次經過店鋪，總見到有客人在選購花品，而Carrie 在包扎花束。

 

有夢想要行動才會實現，殘疾人士做到！你肯做一定做到！

 

如果大家經過中環街市，不妨為愛火花花店打打氣

 

愛火花花店地址：中環皇后大道中93號中環街市2樓P06B舖

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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