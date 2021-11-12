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【買樓理財】香港仔利東邨享避風塘無敵海景　兩房綠表價339萬沽　創同類新高

股樓投資 19:57 2021/11/12

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多個新盤接連開售，帶旺二手市道，連市區未補價公屋也錄新高成交。中原地產吳敬彰說，鴨脷洲利東邨東昇樓中層16室，實用面積381平方呎，兩房間隔，望海景，早前以339萬元（未補地價）易手，創同類單位新高，實用呎價則約8,898元。 

吳敬彰續說，買家為用家，鍾情單位鄰近港鐵利東站，所以購入上址。資料顯示，原業主於2006年以19.65萬元買入單位，持貨15年，現帳面賺319.35萬元，物業期內升值超過16倍。 

值得留意的是，自港鐵南港島綫通車，南區交通大為改善，而利東邨則受惠其中，加上在擁靚海景，而且鄰近港鐵利東站，所以利東邨向來有價有市，更曾誕未補地價公屋王，成交呎價逾9,000元。 

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

公屋 利東邨 鴨脷洲 中原地產

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