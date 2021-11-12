【買樓理財】香港仔利東邨享避風塘無敵海景　兩房綠表價339萬沽　創同類新高

多個新盤接連開售，帶旺二手市道，連市區未補價公屋也錄新高成交。中原地產吳敬彰說，鴨脷洲利東邨東昇樓中層16室，實用面積381平方呎，兩房間隔，望海景，早前以339萬元（未補地價）易手，創同類單位新高，實用呎價則約8,898元。

吳敬彰續說，買家為用家，鍾情單位鄰近港鐵利東站，所以購入上址。資料顯示，原業主於2006年以19.65萬元買入單位，持貨15年，現帳面賺319.35萬元，物業期內升值超過16倍。

值得留意的是，自港鐵南港島綫通車，南區交通大為改善，而利東邨則受惠其中，加上在擁靚海景，而且鄰近港鐵利東站，所以利東邨向來有價有市，更曾誕未補地價公屋王，成交呎價逾9,000元。

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