▲ 【疫苗接種】監管機構促接種疫苗 銀公：已啟動工作小組研究落實細節

緊接證監會、金管局、積金局等監管機構10月底促請業界鼓勵員工接種疫苗，HSBC滙豐、恒生（00011）、中銀香港（02388）先後擴大員工接種範圍。香港銀行公會表示，已啟動相關的工作小組研究落實細節，並會與監管機構保持溝通，確保業界了解要求及建議。

銀行公會今日舉行例會，會後交代有關疫苗接種、金融科技發展及普及金融相關事項。

滙豐擴大要求全體員工接種疫苗 仍准以每兩周一次檢測代替、恒生翌日發通知｜【下一頁】

就疫苗接種計劃，銀公指得悉個別銀行已經向員工交待，鼓勵全體員工接種疫苗；而個別會員銀行早已推出多項措施，包括彈性工作安排、疫苗假、團體預約、健康講座等，增加員工對疫苗接種的認識，便利他們接種疫苗。

中銀香港促員工11月內接種至少1劑疫苗 須上報直屬上司｜【下一頁】

銀公：歡迎「商業數據通」試行

另外，銀公對以替代數據作中小企信貸審批的「商業數據通」進入試行階段表示歡迎，期望「數據通」有助銀行更有效處理企業貸款的申請程序，在獲得客戶授權、妥善保障客戶私隱的前提下，加快獲得準確而全面的信貸資料，同時讓企業放心與銀行分享其數據。

銀公補充，目前超過85%港銀已在業務和營運方面使用金融科技，樂見業界與金融科技企業合作。

續籌備其他推廣普及金融的措施及指引

在推廣普及金融方面，銀公近日分別與視障、聽障以及肢體殘障人士的團體見面，徵詢進一步普及無障礙銀行服務的建議，並已向會員銀行分享有關意見，包括：分行的服務櫃台可以標示設有幫助聽障人士的設備、 增加輪椅友善的分行服務櫃台和自動櫃員機等，該會期望與相關持分者保持溝通，並將繼續籌備其他推廣普及金融的措施及指引，滿足社會和客戶的需要。

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