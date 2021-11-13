【玄人‧峰語@iM網欄】還原基本步 學八字要先分陰陽

下一篇文章
【劉‧住保鮮期@iM網欄】同狗狗去城市綠洲 日式文青Cafe Chill 一番
很多人學習八字，學上十年八載也未能跟人算命， 主因是他們一直未能掌握八字最基本的道理。絕大部分的人都認為， 學八字最困難之處就是要懂得背誦天干、地支、十神(食神、傷官、
事實上， 坊間說教八字的師傅 ，都會講解喜用神之說，當中會提及一些學理如用神為水、 忌神為土、藥神為木、調候為火等、他們所說的五行，
五行中的火分別有丙火和丁火、 丙火屬陽火、如果以現實世界的象徵，丙火代表太陽、大火、
又以「病藥說」為例， 假設一個人八字原局很多參天巨木(甲木)
又例如八字有一個古訣為「群金生夏、妙用玄武」。 元武方位上代表北方，五行屬水 ，這句口訣的意思是金生於夏天的時候，火氣太盛，容易熔金，
由此可見當我們實際運用八字時，首要條件是要先分陰陽強弱，
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : 羅奇峰
欄名 : 玄人‧峰語