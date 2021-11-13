【玄人‧峰語@iM網欄】還原基本步 學八字要先分陰陽



很多人學習八字，學上十年八載也未能跟人算命， 主因是他們一直未能掌握八字最基本的道理。絕大部分的人都認為， 學八字最困難之處就是要懂得背誦天干、地支、十神(食神、傷官、 財、印……)， 往往忽略的就是最基本的基礎。 八字的學理是基建於陰陽五行，學習八字者對五行(金、木、水、 火、土)並不陌生，對於天干地支也能琅琅上口， 問題是，很多時候大家會將焦點放在五行之上， 而忽略了背後的陰陽基礎之重要性。



事實上， 坊間說教八字的師傅 ，都會講解喜用神之說，當中會提及一些學理如用神為水、 忌神為土、藥神為木、調候為火等、他們所說的五行， 其實並沒有講及陰陽。就以「調候說」為例， 大家會不時聽到寒命用火，意思是一個命主出生於冬天的時候， 天寒地凍，需火去暖局、整個命局才有生機。問題是， 我們要用什麼火才能收到暖局之效呢？



五行中的火分別有丙火和丁火、 丙火屬陽火、如果以現實世界的象徵，丙火代表太陽、大火、 發電廠象徵等。至於丁火屬陰火 、則好比蠟燭之火。大家不妨試想想，如果在天寒地凍的時候， 我們究竟要見到太陽才感到溫暖？ 還是單憑一支蠟燭，可以單天保至尊?由此可見， 當我們說到寒命用火的時候， 那就代表調候為急、既然稱得上急，如果用蠟燭之火去暖局， 根本是杯水車薪。所以調候用火、一定是用丙火， 即是要用太陽及大火才能暖局。當然， 如果一個人的命格需要調候時，但命局上沒有丙火， 那就要被迫用丁火了，但格局上就低了很多層次。



又以「病藥說」為例， 假設一個人八字原局很多參天巨木(甲木) ，擋著太陽的照射、我們需要將木砍伐， 讓陽光射到命局之上、命局才能有生機。要砍伐木頭、 當然要用金去劈木，而金當中分庚金和辛金，前者屬陽， 比類就像一把斧頭、關刀；後者為陰金，有如鉸剪、刀仔。 鉸剪用來修剪花草絕對沒有問題，但如果用來鋸木， 需要花上不知多少的時間，而且估計木未斷鉸剪已崩了。 所以要砍伐巨木，一定要用陽金斧頭才能收到破木之效 。



又例如八字有一個古訣為「群金生夏、妙用玄武」。 元武方位上代表北方，五行屬水 ，這句口訣的意思是金生於夏天的時候，火氣太盛，容易熔金， 因此需要用水來滅火，令金的傷害減低。然而水當中也分陽水(壬水 )、陰水(癸水)，前者代表大湖大河、後者代表雨露之水、薄霧。 大家又不妨試想想如果需要收滅火之效、究竟要用大水去滅火？還是 用雨霧去減熱？答案已經不言而喻了



由此可見當我們實際運用八字時，首要條件是要先分陰陽強弱， 已並非單單一個五行，就可以解答了複雜的八字世界。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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