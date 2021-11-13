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【玄人‧峰語@iM網欄】還原基本步 學八字要先分陰陽

名人薈萃 09:00 2021/11/13

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很多人學習八字，學上十年八載也未能跟人算命， 主因是他們一直未能掌握八字最基本的道理。絕大部分的人都認為， 學八字最困難之處就是要懂得背誦天干、地支、十神(食神、傷官、財、印……)， 往往忽略的就是最基本的基礎。 八字的學理是基建於陰陽五行，學習八字者對五行(金、木、水、火、土)並不陌生，對於天干地支也能琅琅上口， 問題是，很多時候大家會將焦點放在五行之上，而忽略了背後的陰陽基礎之重要性。

事實上， 坊間說教八字的師傅 ，都會講解喜用神之說，當中會提及一些學理如用神為水、 忌神為土、藥神為木、調候為火等、他們所說的五行，其實並沒有講及陰陽。就以「調候說」為例，大家會不時聽到寒命用火，意思是一個命主出生於冬天的時候，天寒地凍，需火去暖局、整個命局才有生機。問題是，我們要用什麼火才能收到暖局之效呢？

五行中的火分別有丙火和丁火、 丙火屬陽火、如果以現實世界的象徵，丙火代表太陽、大火、發電廠象徵等。至於丁火屬陰火 、則好比蠟燭之火。大家不妨試想想，如果在天寒地凍的時候， 我們究竟要見到太陽才感到溫暖？ 還是單憑一支蠟燭，可以單天保至尊?由此可見，當我們說到寒命用火的時候， 那就代表調候為急、既然稱得上急，如果用蠟燭之火去暖局， 根本是杯水車薪。所以調候用火、一定是用丙火，即是要用太陽及大火才能暖局。當然，如果一個人的命格需要調候時，但命局上沒有丙火，那就要被迫用丁火了，但格局上就低了很多層次。

又以「病藥說」為例， 假設一個人八字原局很多參天巨木(甲木)，擋著太陽的照射、我們需要將木砍伐， 讓陽光射到命局之上、命局才能有生機。要砍伐木頭、當然要用金去劈木，而金當中分庚金和辛金，前者屬陽，比類就像一把斧頭、關刀；後者為陰金，有如鉸剪、刀仔。 鉸剪用來修剪花草絕對沒有問題，但如果用來鋸木，需要花上不知多少的時間，而且估計木未斷鉸剪已崩了。所以要砍伐巨木，一定要用陽金斧頭才能收到破木之效 。

又例如八字有一個古訣為「群金生夏、妙用玄武」。 元武方位上代表北方，五行屬水 ，這句口訣的意思是金生於夏天的時候，火氣太盛，容易熔金，因此需要用水來滅火，令金的傷害減低。然而水當中也分陽水(壬水)、陰水(癸水)，前者代表大湖大河、後者代表雨露之水、薄霧。大家又不妨試想想如果需要收滅火之效、究竟要用大水去滅火？還是用雨霧去減熱？答案已經不言而喻了

由此可見當我們實際運用八字時，首要條件是要先分陰陽強弱，已並非單單一個五行，就可以解答了複雜的八字世界。

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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