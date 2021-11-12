【大行點睇】高盛指京東「雙十一」銷售創新高　重新其「確信買入」名單之內

高盛發表報告指，京東(09618) 「雙11購物節」期間總商品交易額創新高，並在期間吸引了新用戶，尤其是年輕用戶，進一步滲透了低線城市，引入了新品牌和本地品牌等。



該行相信購物節能支持京東在今年第四季收入按年增長22%。該行對京東持「買入」評級及「確信買外」名單，目標價477元。該行指京東在「雙11」期間，新加入的客戶中，三線或以下城市佔77%，中小型品牌按年增加了4倍，綜合渠道銷售額按年增加1.01倍。

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