【Instagram】對抗TikTok　Instagram推字幕轉語音、聲音特效功能

社交平台競爭越來越激烈，各大企業紛紛出招調整功能，以獲取用戶歡心。Instagram（IG）日前就宣布，將為旗下的短片功能「Reels」內新增兩大功能，分別是字幕轉語音和語音效果。

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Instagram表示，為了方便視障人士使用，將加入字幕轉語音功能。當用家使用「Reels」錄製片段並輸入文字時，Text Bubble内的功能將會朗讀出該文字。而並在發布帖文時，用家更可在兩個朗讀聲音效果中選擇其中一個。

另外，Instagram亦加入聲音特效功能，改變用家的聲音和旁白。用家只需按下音符圖示，即可開啟混音器，選擇自己想要的聲音效果。

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事實上，不少軟件及平台近年都新增即時字幕功能，例如Instagram的競爭對手抖音（TikTok），早已在其平台上加入變聲效果功能，加入模擬機械人的聲音效果，以吸引用家使用。

責任編輯：何子澄