【山地悠遊人生@iM網欄】不會跳躍海豚 與食人魚、粉紅海豚、鱷魚共泳(下)

在亞馬遜森林裡4天，雖然路途艱苦，來回都要24小時路程，但很難得，團友們相處融洽。每天早上導遊帶我們前往原始叢林步行，晚飯後也會進行叢林夜遊，其實步行路線就在小木屋的後面。
團友圍繞一顆800 年古樹拍照，還看到一顆上千年歷史的板根樹。
我對一種走動的樹感興趣，樹根暴露在外。
第三天，逛完雨林吃完早飯後，我們坐上小船去附近探訪當地居民！途中看見很多粉紅色的海豚，每年8月是繁衍季節，海豚集中一起找配偶。它們的顏色根據年齡，性別和水域從灰色到粉紅色不等。這種粉紅海豚不會跳躍，因為牠們的頸椎不是骨質的。 其中一段太多海豚，
團友忍不住跳下水跟海豚游泳，可一下水海豚就游到另一邊。
在當地居民家學做木薯/樹薯（Yuca）餅。熱帶雨林的土壤營養含量不高，不利植物生長，木薯生長速度快，只要有水有土就可以生長，是當地居民的主要糧食。從中美洲開始，一直吃木薯，還第一次見到樹薯的植物、花。用了兩個多小時， 親自挖木薯、清洗、磨成粉， 自己煎餅。還看見很多從未見過的植物和水果。
巧克力人人都吃過，但很少人知道原材料是什麼。外貌像涼瓜的可可（cacao）原產於南美洲，可可樹最高可達15米，果實每年收穫兩次，收穫後需發酵數日，內部變為紅棕色，並產生濃郁的香味，然後剔開果肉，取出可可豆，也就是巧克力。我也是第一次見到可可樹， 摸到可可豆，還嘗試新鮮的可可豆。可可樹發育緩慢，種植5-7年後方可生產可可豆，25年後達最高產量，每棵可可樹一年只可以收穫1-2公斤乾可可豆，之後逐漸退化。
相思豆樹的果實相思豆能帶來好運，當地土著用來做首飾，我撿了13顆。後來才知道相思豆有毒，誤食半顆， 即可中毒，需要送入醫院，於是馬上扔了。
下午去看一個新村莊，該區域發現了石油，也挽救了厄瓜多爾的經濟，政府收地開採石油時，為安撫當地居民，免費給原居民每個家庭一間新別墅，還為社區建設醫院和學校，為他們提供教育和就業機會。團友問，發展真的這麼好嗎？多年後會不會發現破壞力太大？確實是破壞環境，但如果沒有發展，就沒有就業，以前划船去市區要2天，居民都是文盲，病了就請巫師。
吃完晚飯，導遊把我們叫到河邊，旅館經理從廚房裡拿著兩個雞骨架放在碼頭，用來引誘鱷魚，就是平時上船的地方。很快就有一隻鱷魚來到河邊，不一會兒，幾隻鱷魚靠近，在微弱的電筒照射下，清楚地看到凱門鱷魚通紅的眼睛。 導遊說這一帶有三種鱷魚，最大的長3米。我心想還好沒有跟著團友們一起跳下水。
PS:雨林裡下起大雨來非同小可，幾分鐘時間小舟裡就有5-6寸的雨水。在叢林裡超級多蚊子，千萬不要穿貼身的衣服， 一定要穿淺色長袖長褲防蚊。在雨林裏千萬別吃生的食物，沙拉也不能吃，9個團友中8個都出現腹瀉。
作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！
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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）
欄名 : 山地悠遊人生