【無與輪比@iM網欄】新車到手！收車記

幾經波折，終於順利拿到新車。

本欄的讀者大概都知道，筆者月前訂購了Tesla的Model Y，早前代理終於通知可以取車，而有留意電動車政策的朋友也知道，如果本身沒有一輛舊車，買家便須自行安排一換一名額，才可享受稅務寬免。可是筆者的名額出了點問題，舊車主有告票未付，以致延誤了轉名，幸得Tesla的交車組幫忙，才可盡快完成程序。

網絡上很多準車主都表示等車等到頸都長，大概Tesla並非完全按照訂車的先後次序交車，當中可能涉及顏色的選擇、型號的不同、又或是運輸署的文件處理先後而有所分別。

Tesla的交車程序與一般代理也相當不同，車主抵達交車中心，核對資料後，會集合一起看一段介紹短片，畢竟對未接觸過 tesla的新車主來說，每一部份也是需要摸索的。觀看完短片後，職員便會帶新車主取車，職員簡單解說程序之後，便會給大約半小時的時間，讓車主慢慢摸索，又或是檢查車子。

以往Tesla的造功常為人所垢病，來到第四個量產型號，Model Y理論上也應大有進步。筆者的新車沒有什麼大問題，只是尾窗位置有點手指模而已，請職員抹去便是。

整個交車過程大約大半小時，職員簡單講解開車停車以及基本設定等操作後便離開，可是交車中心位於15樓，由車場落到地面，需時也要10分鐘。筆者取車後，便趕回公司處理事情，隨後再往中環飯局。期間車停泊了在公司車場充電，再前往天星碼頭的政府停車場，這時候才發覺，香港駕電動車確實相當方便，因為場內有大量電動車專用車位，而且多位於近出入口的位置。

整天大約駕駛了70公里左右，整體駕乘感也毋須太長時間適應，最需要適應的是能量回收，司機一收油（電門）車子便會急劇減速，不像石化原料汽車般滑行一段距離，可是只要習慣了，單腳駕駛也相當有樂趣。筆者年前曾試駕過Model 3，當時的感覺是避震太硬，亦因此打消了換車的念頭，來到Model Y，發覺其避震相對較能過濾路面震動，但行程偏短，相對現時座駕的Bilstein避震，仍須一段時間適應。此外，新車的前座坐墊偏硬，長途駕駛有一點勞累，同樣也需時適應。總體而言，筆者對新車是相當滿意的，但編幅所限，容許筆者在再駕駛一段日子，再向大家報告用後感。