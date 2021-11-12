【大行點睇】花旗大升小鵬汽車目標價60%　指其自動駕駛系統具備優勢

花旗發表報告，將小鵬汽車(09868)H股目標價由207.5元提高60%到338元，評級「買入」。該行預計新能源汽車製造商將在實現自動駕駛技術競賽中表現出色，因為它們在先進駕駛輔助系統(ADAS)發展方面具有競爭優勢。

花旗將小鵬汽車2021年至2023年各年汽車銷量由7.1萬、12萬及17萬輛，修訂為9.4萬、16萬及24萬輛。集團股價今升逾一成接近創新高。

【騰訊700】一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映 【iM Cafe】阿爺留一綫 內房好相見

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機