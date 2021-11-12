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Subway吞拿魚驗出其他動物DNA　疑與宣傳不符遭民眾索償

環球政經 19:39 2021/11/12

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美國Subway近日被指控，其吞拿魚產品並非如廣告中所示屬「100%吞拿魚」，實驗室測試結果顯示，該吞拿魚產品含有動物蛋白，如雞肉、豬肉和牛。當地兩名民眾戴諾華 (Karen Dhanowa) 和阿明 (Nilima Amin) 遂第三度向三藩市聯邦法院提出集體訴訟，指公司涉嫌欺詐和違反加州消費者保護法，要求法庭頒令損害賠償，但文件中未有說明要求賠償金額。

5月全球食品價格指數漲近40% 創10年新高 【見下頁

對於，Subway發聲明表示會尋求駁回「魯莽和不當」的訴訟，該公司表示原告人「提出了三項毫無根據的投訴，而每次他們的故事都有所不同」，同時強調他們的吞拿魚產品，為高品質、野生捕獲的100%吞拿魚，且在美國和世界各地受到嚴格監管。其實此案早在1月時已展開，Subway更就此一直投放電視廣告，更推出了為吞拿魚辯護的網站。此外，Subway還改變了菜單，但就不包括吞拿魚，重申此舉是「沒有需要」。

最初關於的投訴，只指控Subway的吞拿魚沙拉、三明治和捲餅沒有吞拿魚，而修正後的投訴則指，這些產品並非100%可持續捕獲的鰹魚（skipjack）和黃鰭吞拿魚（yellowfin tuna）。法院於上月駁回了第二個版本的訟書，指出未有證據顯示原告因虛假陳述，因而購買了Subway的吞拿魚。不過法院未有作出裁決，而是允許原告人再提交其他版本的起訴書。

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海洋生物學家對其後從南加州20間Subway中，所出售的20條吞拿魚樣本進行測試，而最近期、11月8日的訴訟則依賴是次測試。測試結果顯示，19個樣本「沒有可檢測到的吞拿魚DNA 序列」，而20個樣本都檢測出雞肉DNA、11個含有豬肉DNA、7個含有牛DNA。而由於飲食或宗教問題，許多人不能吃各種肉類。投訴指出，測試結果表明Subway的吞拿魚產品標籤錯誤，並「欺騙」消費者支付較高價錢購買食品。

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撰文 : 陳楚琨

宗教 廣告 產品 三藩市 食品 廣告 加利福尼亞 美國
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