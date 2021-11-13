【細味醺徒@iM網欄】十二月聚會多 佳節聚會如何安排酒局？

快要到十二月，朋友聚會多了，在外搞酒局，又或在家宴客的機會也增加。這星期不作個別清酒介紹，倒想談談好友聚會，酒局怎樣佈局才好。

先計算好所需的總量，再選720/1.8L

首先是較現實的問題，您先要問自己有多少朋友會喝酒呢？如果人數比較多，不妨買些1.8L的一升瓶清酒，價錢較便宜之餘，朋友也可以人人喝到多一些。當遇到好喝的酒，大家也可以多喝一杯。

如何估算份量？

一般720ml 的清酒，以倒紅酒的標準，可分為6杯，但我想沒太多人會把清酒倒得像紅酒一樣滿，所以大概可以分到的，其實大概是8-10杯。以我的自身經驗分享，較會喝的朋友，一晚大概可喝半瓶至3/4瓶清酒，也就是大概6-8杯酒；而喝較少的朋友，大概會是一半的酒量。這樣的話，份量會較易估算，大概您可先將朋友分成三類，第一類是不喝、第二類是不太會喝、第三類是很愛喝，然後將每人大概會喝的酒量加總起來，便會得出結論，決定要買多少枝酒。得出預計份量後，您更可決定買1.8L還是買720ml的較佳。我不太建議在酒局中喝七八款酒那樣。在桌上放上七八枝酒，打卡好看是好看，但實際酒局是很難操作，而且酒與酒的比較也不會太明顯。我的建議是將酒控制在三至五款以內。倘若人數多，便買三到五枝一升瓶；人數較少，便是三到五枝720ml，那樣才可佈一個較有層之的酒局。

由淡麗到辛口

計完枝數，更重要的該是買些什麼類型的酒。該全買純米大吟釀？買純米酒？還是買生酒？我的建議是由淡麗而居香氣的薰酒、再到複雜豐富的生酒或大吟釀，到最後是辛口或純米酒本釀造之類的酒；有空間的話，結尾嘗試一些甜酒或特別的酒款。

先喝淡麗的酒，好處是讓朋友們都先「聞香」，進入品酒的狀態，而且這類酒也大多較配合前菜或味道較清新的菜式。到了主菜部份，不論是中、西、日菜，味道會變得較濃，那就剛好用口感較豐富而濃醇的生酒或大吟釀配搭；到了中後段，大家越喝越起勁，這時候，純米酒、本釀造類，旨味較重的爽酒，就最合於「快喝」一段，因為沒有太膩的感覺之餘，也可幫助消除食物的油膩感。最後是否再加一款甜品酒或來一枝特別主題酒，那就要看朋友們的酒量及雅興如何了！ 這種排序方式，比較適合於朋友聚會，酒與酒之間的比較也較大，是很「穩陣」的排酒方式。

刁鑽排序要花時間研究

那麼，有沒有一些較不傳統的排酒方式？也有的，但倒要看您的朋友是否很懂得欣賞清酒。如果要玩得刁鑽一點，可以同一地區/不同地區（日本北與南部）；同一酒造，但不同酒款，好像是生酛、山廢、濁酒、生原酒等；又或是針對當晚的菜單而選擇配搭的酒。如欲這樣行事，事前可能要花多點時間，到網上看看每枝酒的酒評，先了解它的味道與口感。

不過，現實上您可能會遇到的，是不同朋友都隨意帶了一些清酒到來。如果遇上您沒曾喝過的銘柄，那就只好用精米部合度排序，先喝吟釀級，再喝生酒/大吟釀類，最後喝純米酒/本釀造。但是，我本身就是一個較有要求的人，我通常會要求朋友先提供酒名與相片，好讓我預先排序。

至少要有足夠的玻璃杯

還有一點是十分十分十分重要的，而偏偏這點在朋友聚會中經常被忽略，那就是千萬千萬別用紙杯盛清酒！那是絕對的浪費，而且大大影響了酒的味道。就算您家沒有大量的清酒專用杯，至少也找一些玻璃杯盛載。

可能您說，喝杯酒而已，用不著那麼講究吧？我的回應是，人生要健康地喝酒，就要限量。既然限量，那當然要喝性價比最好的，而且要用最好的方法喝呢！十一月是網購月，大家不妨找機會先入貨，年底盡情享受與朋友們的酒局吧！

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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