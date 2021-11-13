  • 24°C
香港時間 : 20211113日 (六) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【細味醺徒@iM網欄】十二月聚會多 佳節聚會如何安排酒局？

名人薈萃 12:00 2021/11/13

分享：

快要到十二月，朋友聚會多了，在外搞酒局，又或在家宴客的機會也增加。這星期不作個別清酒介紹，倒想談談好友聚會，酒局怎樣佈局才好。

先計算好所需的總量，再選720/1.8L
首先是較現實的問題，您先要問自己有多少朋友會喝酒呢？如果人數比較多，不妨買些1.8L的一升瓶清酒，價錢較便宜之餘，朋友也可以人人喝到多一些。當遇到好喝的酒，大家也可以多喝一杯。

如何估算份量？
一般720ml 的清酒，以倒紅酒的標準，可分為6杯，但我想沒太多人會把清酒倒得像紅酒一樣滿，所以大概可以分到的，其實大概是8-10杯。以我的自身經驗分享，較會喝的朋友，一晚大概可喝半瓶至3/4瓶清酒，也就是大概6-8杯酒；而喝較少的朋友，大概會是一半的酒量。這樣的話，份量會較易估算，大概您可先將朋友分成三類，第一類是不喝、第二類是不太會喝、第三類是很愛喝，然後將每人大概會喝的酒量加總起來，便會得出結論，決定要買多少枝酒。得出預計份量後，您更可決定買1.8L還是買720ml的較佳。我不太建議在酒局中喝七八款酒那樣。在桌上放上七八枝酒，打卡好看是好看，但實際酒局是很難操作，而且酒與酒的比較也不會太明顯。我的建議是將酒控制在三至五款以內。倘若人數多，便買三到五枝一升瓶；人數較少，便是三到五枝720ml，那樣才可佈一個較有層之的酒局。

由淡麗到辛口
計完枝數，更重要的該是買些什麼類型的酒。該全買純米大吟釀？買純米酒？還是買生酒？我的建議是由淡麗而居香氣的薰酒、再到複雜豐富的生酒或大吟釀，到最後是辛口或純米酒本釀造之類的酒；有空間的話，結尾嘗試一些甜酒或特別的酒款。

先喝淡麗的酒，好處是讓朋友們都先「聞香」，進入品酒的狀態，而且這類酒也大多較配合前菜或味道較清新的菜式。到了主菜部份，不論是中、西、日菜，味道會變得較濃，那就剛好用口感較豐富而濃醇的生酒或大吟釀配搭；到了中後段，大家越喝越起勁，這時候，純米酒、本釀造類，旨味較重的爽酒，就最合於「快喝」一段，因為沒有太膩的感覺之餘，也可幫助消除食物的油膩感。最後是否再加一款甜品酒或來一枝特別主題酒，那就要看朋友們的酒量及雅興如何了！ 這種排序方式，比較適合於朋友聚會，酒與酒之間的比較也較大，是很「穩陣」的排酒方式。

刁鑽排序要花時間研究
那麼，有沒有一些較不傳統的排酒方式？也有的，但倒要看您的朋友是否很懂得欣賞清酒。如果要玩得刁鑽一點，可以同一地區/不同地區（日本北與南部）；同一酒造，但不同酒款，好像是生酛、山廢、濁酒、生原酒等；又或是針對當晚的菜單而選擇配搭的酒。如欲這樣行事，事前可能要花多點時間，到網上看看每枝酒的酒評，先了解它的味道與口感。

不過，現實上您可能會遇到的，是不同朋友都隨意帶了一些清酒到來。如果遇上您沒曾喝過的銘柄，那就只好用精米部合度排序，先喝吟釀級，再喝生酒/大吟釀類，最後喝純米酒/本釀造。但是，我本身就是一個較有要求的人，我通常會要求朋友先提供酒名與相片，好讓我預先排序。

至少要有足夠的玻璃杯
還有一點是十分十分十分重要的，而偏偏這點在朋友聚會中經常被忽略，那就是千萬千萬別用紙杯盛清酒！那是絕對的浪費，而且大大影響了酒的味道。就算您家沒有大量的清酒專用杯，至少也找一些玻璃杯盛載。

可能您說，喝杯酒而已，用不著那麼講究吧？我的回應是，人生要健康地喝酒，就要限量。既然限量，那當然要喝性價比最好的，而且要用最好的方法喝呢！十一月是網購月，大家不妨找機會先入貨，年底盡情享受與朋友們的酒局吧！

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

更多細味醺徒@醺徒的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

最新專欄文章 更多

【細味醺徒@iM網欄】Sparkling Sake 與一升瓶清酒雜的特別體驗
2021/10/30
【細味醺徒@iM網欄】Sparkling Sake 與一升瓶清酒雜的特別體驗
【細味醺徒@iM網欄】天美- 喝完竟全沒醉意的家常酒
2021/10/16
【細味醺徒@iM網欄】天美- 喝完竟全沒醉意的家常酒
【細味醺徒@iM網欄】笑四季- 非常大眾化的新派清酒
2021/09/18
【細味醺徒@iM網欄】笑四季- 非常大眾化的新派清酒
【細味醺徒@iM網欄】三種形式的清酒宴，您喜歡哪種？
2021/09/04
【細味醺徒@iM網欄】三種形式的清酒宴，您喜歡哪種？
【細味醺徒@iM網欄】精米步合 為什麼純米酒竟然那樣順滑？
2021/08/21
【細味醺徒@iM網欄】精米步合 為什麼純米酒竟然那樣順滑？
飲品推介 清酒 甜品 菜式 日本

上一篇文章

【理財智慧】一文看清共同富裕、第三次分配 投資者的投資部署

下一篇文章

【內房危機】原本上月底通過派息　佳兆業現突然撤回決定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【MIRROR三周年】麥當勞全新限量版鏡仔閃卡 Edan, AK, Lokman下週壓軸登場
【MIRROR三周年】麥當勞全新限量版鏡仔閃卡 Edan, AK, Lokman下週壓軸登場
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【有相睇】睇唔啱新居屋　寧買未補價二手樓　綠表客700萬入市嘉峰臺
【有相睇】睇唔啱新居屋　寧買未補價二手樓　綠表客700萬入市嘉峰臺
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款