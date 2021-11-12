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【科技一周回顧】Netflix Games登陸iOS　 黑客用macOS漏洞攻擊香港用戶

科技 20:00 2021/11/12

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【Netflix遊戲】Netflix Games終登陸iOS平台！5款新遊戲獨立上架

Netflix上周正式推出Netflix Games自家遊戲服務，繼早前開放Android平台使用後，終正式開放予iOS版訂閱用戶體驗，現時5款新遊戲現在都已可於App Store免費單獨下載。但當中只限iOS 15或以上系統手機才可遊玩。

＜＜【Netflix】Netflix遊戲服務將登陸App Store平台　用戶需登入個人帳戶下載

2/【網絡安全】Google揭黑客利用macOS零日漏洞入侵　美媒VICE：香港用戶受攻擊

近日Google有研究指出，有黑客會利用蘋果macOS的零日漏洞對用戶作出攻擊，美媒VICE則指出，黑客針對香港用戶進行攻擊。將一些惡意程式隱藏在熱門的傳媒網站，以及支持民主派工會和政治組織的網站。但據了解蘋果已於9月23日修復漏洞，用戶已可進行更新，減低受黑客入侵的機會。

3/【攜手合作】Meta夥微軟發展元宇宙辦公室　Workplace功能將與Teams整合

元宇宙（Metaverse）最近成為科技界焦點，除了Facebook高調將母公司名稱改為Meta外，微軟（Microsoft）其後也宣布，準備進入Metaverse世界，並預告在明年推出Mesh for Microsoft Teams。最近雙方宣布將會聯手合作，將旗下的Workplace部分功能與Teams整合，發展元宇宙辦公室。

＜＜【元宇宙】Niantic免費開放Lightship平台　助開發人員設計AR元宇宙遊戲及程式

4/【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌

YouTube宣布由11日起，將全面隱藏「Dislike」按鈕的數字顯示，目的是為了減少網絡欺凌和騷擾情況。但為了調整演算法去推薦內容，仍會保留Dislike按鈕，但只供創作者在後台查閱。據悉有測試結果顯示，一些針對性的攻擊情況明顯地減少了。

＜＜【YouTube新政策】YouTube擬加強管制兒童模式　違者將遭刪影片或影響獲利

責任編輯：黃顯晴

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