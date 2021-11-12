【Spotify】Spotify宣布收購Findaway 預計2027年有聲讀物市場增至150億美元 進軍有聲書市場

Spotify先前收購了Podcast旗下的Gimlet Media和Anchor，周四(11日)又宣布，收購美國有聲讀物服務與發行公司Findaway，將在自家的串流平台新增有聲書服務，以提供全新的音訊娛樂類別體驗。

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Findaway主力經營發行有聲書業務，並與不少有聲書出版商合作，如蘋果iBooks、Google、亞馬遜Audible等。此外，Findaway旗下的Findaway Voices更提供有聲讀物創作，讓創作者發行自己的作品。

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Spotify雖然沒有透露交易細節，但預計在第4季可以完成收購。Spotify預計，2027年有聲讀物市場將從33億美元（約257億港元），增至150億美元（約1169億港元），升幅超過3倍。而Spotify今年的全球用戶人數比去年同期增長了19%，達至3.81億。

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責任編輯：羅浩濂