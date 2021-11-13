【通脹升溫】環球通脹急升溫　一文看懂投資部署

美國通脹升幅創30年高，從食品雜貨到汽車，家庭所需的各種商品價格普遍出現大幅上漲。一時間，通脹再成為投資者關注，甚至憂慮點。除了美國，其他各國也面對通脹升溫，情況有多嚴重？通脹又如何影響投資市場？下文一文看懂。

環球通脹數據驚人

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

美國10月消費者價格指數（CPI）按年上升6.2%，創下了1990年以來最大按年升幅，美國通脹連續第五個月超過5%。不包括波動較大的食品和能源價格，10月核心CPI同比升4.6%，升幅超過9月份的4%，創1991年以來最大漲幅。

除了美國，其他地方的通脹亦有升溫情況。中國及日本生產物價指數（PPI）皆遠超預期，中國10月份PPI 按年升13.5%，創增幅創1995年7月以來的新高；日本10月PPI亦按年增長8%。全球第四大經濟體德國的情況相若。

鱷王達里奧：實際財富將因通脹縮水 「持現金最受傷」【下一頁】

通脹不利債券

通脹今年一直是全球市場全年最大的議題。然而，美國數據升溫再令這個議題熱上加熱。通脹升溫環境下，投資者應如何部署？

美國CPI數據出壚後，美國國債的拋售加劇，其中5年期國債領跌，主要因為擔心通脹攀升令聯儲局比市場預期提早加息。市場預料利率將會向上，債券孳息亦會上升，促使債券價格下跌，反之亦然。

美國5年期國債孳息率一度攀升5個基點至 1.26厘，為2020年2月以來的最高水平。美國10年期國債孳息率突破1.5厘水平，曾高見1.58厘，遠高於本周初水平。5年期與30年期利差進一步收窄至60餘個基點。

利金價

另一邊廂，金價造好，突破15個月的下跌勢，本周表現為6個月以來最強。通脹下，銀紙貶值，投資者需要尋找保值產品，黃金成為其中一個選擇。然而，值得留意，一情況下，「美元升，黃金跌；美元跌，黃金升 」，兩者多呈反向走勢。近期美滙指數突破95，但金價齊升，這種情況並不尋常。

對股市影響有利有弊

通脹下，企業成本上升，企業盈利或受損。事實上，這個情況正在發生，目前全球供應鏈都出現成本上升的情況，這削弱了企業的利潤率及限制了生產。不過，通脹環境下，部分投資者會吼高息股收息，收息股如公用股、REITs 等值得留意。

【儲局議息】金管局：美國通脹及利率前景仍不明朗 市場應保持謹慎

聯儲局正式宣布退市 通脹難測加息或加快

【美國經濟數據】通脹遠超預期 美10月CPI按年升6.2% 創逾30年來最大升幅