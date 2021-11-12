【全球暖化】聯合國氣候峰會最新進展 中美承諾加強兩國氣候變化合作

在蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會於本日（12日）正式完結，會議原定早於2020年11月在同一會場舉行，但鑑於新冠肺炎疫情的影響，本次會議被延後今年舉行。



在是次會議上，中美兩國宣布達成《美中關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》，承諾會在2020年代，共同就全球暖化問題採取立即行動，中國氣候變化事務特使解振華表示中美兩國作為全球兩大主要強權，必須承擔責任共同與其他各方處理氣候變遷。美國氣候變化問題特使克里亦表示在氣候問題上，中美兩國應排除分歧，合作處理好氣候變化問題，期望雙方會共同分享技術、共同努力，加快減排速度。

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根據宣言內容，美方承諾會採取甲烷減排行動計劃，中方亦宣佈將會逐步汰除燃煤，除此之外，雙方承諾會在推動終端用戶行業脫碳和電氣化、碳捕集、太陽能及其他可再生能源領域等方面加強合作，並促進地方政府、企業、智庫、學者和其他專家的交流，以應對全球暖化的危機。



儘管該聲明未有包含確實減排時間表等更詳細計劃，但美國非營利組織「亞洲社會政策研究院」研究員伍德魯夫表示在目前的國際環境下，兩國願意共同合作，釋出善意已經是邁出了相當重要的一步。

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責任編輯：鄭日棱