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洛杉磯消防局疫情開支大增 加班費逾1.7億

環球社會熱點 09:05 2021/11/13

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美國洛杉磯消防局為應對新冠肺炎疫情，按照規定做好防疫措施，但同時因此開支大增。美國媒體查閱數據報道，洛杉磯消防局與疫情相關加班費已逾2,250萬美元（約1.76億港元），當中大部分用於補償因同袍需接受隔離而加班的員工。

美國10紅州告華府 反對強制醫護接種新冠疫苗 【下一頁】

《洛杉磯時報》指出，因受感染員工未能上班，消防局在去年3月至今年10月9日期間，共計已損失逾40萬小時，當中逾2,250萬美元加班費突顯新冠疫情對消防部門造成的損失。

洛杉磯目前有約7成消防局僱員已完成疫苗接種，部分消防員及工會曾警告，如果大量僱員拒絕遵守當局強制接種疫苗措施，將出現重大人手短缺問題。消防員及其代表工會已對強制疫苗接種措施提出上訴，他們警告，若措施全面實施，消防局反應時間將會延長。

拜登下令美企強制員工接種新冠疫苗 遭法院叫停 【下一頁】

紐約大學葛羅斯曼醫學院（Grossman School of Medicine） 醫學倫理分部主任卡普蘭（Arthur Caplan）表示，過往疫苗強制接種措施討論中，甚少清楚列明公務員因不打疫苗後感染造成的社會負擔，拒絕接種疫苗的公務員不但令大眾承受被感染風險，更令納稅人不得不為其行為承擔費用。

洛杉磯消防部門發表聲明表示，為符合防疫要求不得不增加消防員加班時間，當局正監察相關開支費用，未來或會向聯邦政府尋求補助。消防部門表示，尚未確定強制疫苗接種措施對人員配置產生的影響，但若因此造成大量職位空缺，或會考慮暫停個別消防分隊。

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責任編輯：李俊儀

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