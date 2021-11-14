【商業詐騙】巴菲特也曾受騙　太陽能版「龐氏騙局」主謀被判30年

▲ 「股神」巴菲特（Warren Buffet）也是了太陽能版「龐氏騙局」的「受害者」，損失金額達3.4億美元（約26.4億港元），是加州東部地區史上規模最大的詐騙案。 （法新社圖片）

美國加州當地法院剛宣布，美國太陽能公司DC Solar老闆Jeff Carpoff，因策劃了一場超級「龐氏騙局」，被判處30年監禁。這場「龐氏騙局」時間跨度近8年，涉及35個投資基金，詐騙金額接近10億美元（約77億港元）。

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「股神」巴菲特（Warren Buffet）也成為了這場騙局的「受害者」，損失金額達3.4億美元（約26.4億港元），是加州東部地區史上規模最大的詐騙案。

起初，Carpoff夫婦共同創辦了一間名為DC太陽能的公司（DC Solar），主要業務為生產一種移動太陽能發電機組（MSG），可自由安裝於拖車上。Carpoff夫婦就此宣傳，該企的太陽能發電機能把太陽能轉化為電能，成為是可替代能源的新出路。他們甚至向投資者承諾，用他們的發電機組來換取聯邦的新能源稅收抵免，然從將設備回租給公司便可獲得高額回報。

美國檢察官辦公室的聲明顯示，Carpoff夫婦利用類似「龐氏騙局」的循環支付，實行會計和租賃收入欺詐。其後利用新投資者的錢，償還予舊的投資者，規模因此越滾越大。

大量生產車輛識別碼 避過審查

同時，Carpoff夫婦誇大公司生產的發電機組數量，更一度宣稱，已經出售了高達17000部移動太陽能發電機。另外，Carpoff夫婦還利用虛假財報和租賃合同，向投資者偽造生意大增的假象。

但事實上，這間公司一早就停止生產移動發電機組，17000這個數字，超過50%為虛假宣傳。該企還大量生產設備上的車輛識別碼（VIN），又把一台設備多次出售，來避過投資者對銷售數字的審查。

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責任編輯 ：李智美