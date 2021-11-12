【美股焦點】Rivian上市股價大漲　研究機構：恐對Tesla或標爾500造成影響

電動車製造商Rivian（RIVN）在周三（10日）上市之後股價大漲29.14％，在周四（11日）再漲22.1％，收報122.99美元。市值達1,204.66億美元，超越福特（F）、通用（GM），成為僅次於Tesla（TSLA）第二大美國車廠。但據Barron`s報導指出，這可能會對Tesla或標準普爾500指數造成影響。

獨立研究機構DataTrek創辦人Nicholas Colas的一份報告顯示， 在過去Rivian的機構投資者只能透過購買Tesla股票來參與電動車領域。現在Rivian上市可為提供投資者另一個選擇。

Nicholas Colas估計Rivian可能會令Tesla一些原來的資金流出，導致出現大量的股票拋售令股價下跌。而Rivian的市值約為Tesla的十分之一，所以他亦很難估計會造成多大影響。至於Tesla是標準普爾500指數中權重第五大的股票，權重約2%。Nicholas Colas認為這種資金轉移也可能輕微拖累整個指數。

不過，在周三即Rivian上市當天，Tesla股票並沒有受到影響。Tesla價上漲4.3%。這是因為Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）的Twitter發表有關他應否出售10%Tesla股份影響。而在周四收市跌0.42%，報1063.51美元，在本周共下跌約11%。

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責任編輯：黃苑筠