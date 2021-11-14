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【員工保障】芬蘭政府計劃通過新法　員工疑受差別待遇時可查看同事工資

16:00 2021/11/14

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芬蘭政府近日正在計劃通過一項新法律，允許員工在懷疑自身受到差別對待時，查看同事的工資。（法新社圖片）

芬蘭政府近日正在計劃通過一項新法律，允許員工在懷疑自身受到差別對待時，查看同事的工資。路透社報道，此舉目的是為縮小男女之間的工資差距，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）所屬的中左翼聯盟，正在推動完成立法。

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不過，該法案受到了芬蘭工會和最大僱主組織的批評，前者希望提高透明度，後者則表示這將在職場製造更多衝突。

芬蘭平等事務部長Thomas Blomqvist對路透社表示，「政府計劃的核心是消除不合理的薪酬差距，政府將更嚴格地處理這些不公問題」。他預計，該法案將在2023年4月大選前在議會獲得通過。

一向重視性別平等議題

根據經濟合作暨發展組織（OECD）的薪酬平等排名，2020年芬蘭女性的收入比男性低17.2%。芬蘭於全球排在第37位，遠遠落後於排在第8位的挪威，排在第9位的丹麥，以及排在第12位的瑞典，而性別平等的議題其實是芬蘭幾十年來政治議程中的重中之重。

另外，芬蘭平等監察員2018年的一份報告顯示，男女不同酬的原因，往往與其他西歐國家相似。當地的就業市場分了以男性和女性主導的職業，但父親的育兒假比母親短，間接也影響婦女受提拔的機會。

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責任編輯：李智美

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