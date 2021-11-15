【北京交易所】北交所開市 81家公司成首批上市、10新股全升、最少升一倍　瑞銀：北交所可成「中國版納斯達克」（第二版）

▲ 【北京交易所】北交所周一開市 81家公司成首批上市

北交所今日（15日）開市，首批有81隻股份掛牌，當中10隻是新股，全部高開，部分較定價大升超過4至5倍，並多次觸發停牌。北京證交所採取「T+1」交易機制，交易方式與科創板及創業板一致，有競價交易、大宗交易及盤後固定價格交易等。升跌幅限制30%，新股上市首日不設升跌幅限制，但盤中股價較開市價升跌幅達30%、60%，要臨時停牌10分鐘。

新股當中，N同心收市升494%，表現最好；N大地、N志晟、N晶賽亦升逾兩倍；表現最遜色的N科達也升112%。81隻個股中，共有19隻上漲，當中10隻為新股。

北交所成立對港交所有何影響？【下一頁】

對於北交所開市，港交所 （00388） 股價今日變動不大，收報465.2元，成交額8.08億元。

瑞銀證券董事長錢于軍表示，內地目前已有科創板和創業板服務於符合規定和特定行業屬性的微利企業，北交所把上市的門檻降為市值2億元人民幣，不強調淨利潤，可實現服務更多中小創新企業的目的，期待北交所成為「中國版納斯達克」，與國內其他交易所實現差異性競爭，錯位發展的路徑，形成規模優勢，培養創新的初創企業發展成大市值的企業。

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景順：北交所開市料券商受益最大

景順中國A股高級投資組合經理劉徽指，北交所的成立有助增強中小企業發展和創新的信心，還有助減少經濟對銀行借款和高槓桿率的倚賴，預期券商將受益最大，因為北交所的設立將提升新三板的交易流動性，並鼓勵更多中小企業在新證券交易所上市，這對經紀業務和IPO業務都有好處。

北交所此前發通告指，截至11月12日，累計有超過210萬名投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超過400萬戶。另外，共112間證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。收費方面，投資者交易經手費將按成交金額的0.5‰雙邊收取。

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編輯：曾樂詩