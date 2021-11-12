▲ 【北京交易所】北交所周一開市 81家公司成首批上市

北交所將定於星期一（15日）開市。北交所發通告指，目前各開市工作已準備就緒，截至11月12日，累計有超過210萬名投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超過400萬戶。

另外，有共112間證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。北交所表示，自宣佈成立以來，精選層審查發行工作正常開展，10家新股已完成公開發行等程序的企業，將直接在北交所上市，71家存量精選層公司平移至北交所上市的相關流程已履行完畢，屆時81家公司將成為北交所首批上市公司。

收費方面，投資者交易經手費將按成交金額的0.5‰雙邊收取。

各開市工作已準備就緒 重點打造主陣地方向

北交所指，開市涉及的技術系統已完成改造升級，各證券公司、信息商和基金公司相關係統已完成配套改造，北交所內部機構配置、人員配備均已到位。下一步，北交所將按照中國證監會的統一部署，圍繞服務中小企業，把握支持創新發展的關鍵，聚焦打造主陣地方向，推進各項製度落地實施，為服務實體經濟高質量發展貢獻力量。

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編輯：曾樂詩