【創新科技】Samsung 推線上視像手語服務 手語服務大使親自視訊溝通 全方位解答用戶疑難

Samsung 今天(12日)宣布推出全新「線上視像手語服務」，為一眾聽語障者提供全新的視訊客戶服務，讓他們也能享有創新科技體驗。是次推出的「線上視像手語服務」，令聽語障者能夠透過視訊與手語服務大使溝通，令不同使用者享用Samsung客戶服務，解答用戶的疑難。

【見字休息】Instagram推出全新「Take a Break」功能 用戶可自行選擇每10、20或30分鐘提醒一次 【下一頁】

三星電子香港董事總經理趙依音表示，作為科技行業的領導者，深明企業社會責任對品牌至關重要。Samsung是香港首個流動裝置品牌推出線上視像手語服務，致力讓一眾聽語障者能夠在使用客戶服務時更為方便。趙依音盼望未來能夠繼續推動更為友善的使用界面及服務，推動社會為有需要人士締造無障礙的生活環境。

【筍工推介】警務處請靶場一級工人 月薪1.4萬至1.7萬 負責保養靶場設施和保管靶場設備 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「線上視像手語服務」讓有需要的用戶可以足不出戶即能與客戶服務員聯絡，更為方便。用戶可先到24小時開放的即時對話服務網頁預約服務，預約完成後，於指定時間即可透過 Microsoft Teams Meeting 作為視像軟件，與手語服務大使展開通話。現時服務提供時間為星期一、三及五，下午2時至5時。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂