【COP26】新草案內容作出讓步 化石燃料仍是關鍵

第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)將於周五(12日)結束,最新草案協議於當日早上出爐,新草案就應對氣候變化的方向及內容未有太大修改,但個別措辭明顯軟化,特別是針對化石燃料。草案試圖作出讓步,希望在197個參與國之間達成協議。

初步協議提4大要點 窮國批氣候融資不足 【下一頁】

COP 26周五早上發表被視為「接近最終版本」的草案,草案內容保留主要氣候承諾重點的同時,當中對逐步淘汰煤炭、放棄補貼化石燃料的主要碳中和措施,採用的措辭有作增減。

原有草案的字眼較為強硬,指「所有國家應加快逐步淘汰煤炭、停止補貼化石燃料」(accelerate the phasing out of coal and subsidies for fossil fuel)。

新草案用字則為「the phaseout of unabated coal power and of inefficient subsidies for fossil fuel」,當中添加兩個字眼,改為所有國家應逐步淘汰「有增無減」(unbated)的煤炭、停止補貼「低效能」(inefficient)化石燃料,措辭明顯軟化。

分析指,新增字詞意味若國家有效實現碳中和,抵銷使用煤炭而產生的二氧化碳,可容許它們繼續採用化石燃料。此外,草案增加「低效能」一詞,反映未完全反對使用化石燃料,此舉可替窮國保留化石燃料補貼,亦為希望保留資助的國家提供保障。

新修訂草案亦修改部分用詞,包括刪去舊有版本「嚴重」一詞,僅關切富國提供給發展中國家應對氣候危機的資金不足。

另一方面,新草案加強部分內容措辭及篇幅,包括增加對氣候融資的篇幅,列明富國應幫助窮國在2025年前應對氣候危機。其中協議「敦促」(urged)各國在明年年底前制定更嚴格的減排目標,改為「要求」(requests)各國採取行動,將全球升溫限制在攝氏1.5度內。

COP26於周五結束,197個與會國家需就草案協議達成一致共識。

責任編輯:郭麗明