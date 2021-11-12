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【COP26】新草案內容作出讓步 化石燃料仍是關鍵

環球經濟金融 19:07 2021/11/12

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）將於周五（12日）結束，最新草案協議於當日早上出爐，新草案就應對氣候變化的方向及內容未有太大修改，但個別措辭明顯軟化，特別是針對化石燃料。草案試圖作出讓步，希望在197個參與國之間達成協議。

初步協議提4大要點 窮國批氣候融資不足 【下一頁】

COP 26周五早上發表被視為「接近最終版本」的草案，草案內容保留主要氣候承諾重點的同時，當中對逐步淘汰煤炭、放棄補貼化石燃料的主要碳中和措施，採用的措辭有作增減。

原有草案的字眼較為強硬，指「所有國家應加快逐步淘汰煤炭、停止補貼化石燃料」（accelerate the phasing out of coal and subsidies for fossil fuel）。

新草案用字則為「the phaseout of unabated coal power and of inefficient subsidies for fossil fuel」，當中添加兩個字眼，改為所有國家應逐步淘汰「有增無減」（unbated）的煤炭、停止補貼「低效能」（inefficient）化石燃料，措辭明顯軟化。

分析指，新增字詞意味若國家有效實現碳中和，抵銷使用煤炭而產生的二氧化碳，可容許它們繼續採用化石燃料。此外，草案增加「低效能」一詞，反映未完全反對使用化石燃料，此舉可替窮國保留化石燃料補貼，亦為希望保留資助的國家提供保障。

初步協議提4大要點 窮國批氣候融資不足 【下一頁】

新修訂草案亦修改部分用詞，包括刪去舊有版本「嚴重」一詞，僅關切富國提供給發展中國家應對氣候危機的資金不足。

另一方面，新草案加強部分內容措辭及篇幅，包括增加對氣候融資的篇幅，列明富國應幫助窮國在2025年前應對氣候危機。其中協議「敦促」（urged）各國在明年年底前制定更嚴格的減排目標，改為「要求」（requests）各國採取行動，將全球升溫限制在攝氏1.5度內。

COP26於周五結束，197個與會國家需就草案協議達成一致共識。

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責任編輯：郭麗明

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