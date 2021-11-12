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【科技共融】三星推「線上視像手語服務」　助有需要人士與客服聯絡

科技 18:41 2021/11/12

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「無障礙服務」是不少科企重點關注的一環。作為科技巨頭的三星（Samsung），近年也不斷拓展新服務，為有需要人士提供協助。三星今（12日）宣布，將在香港推出全新「線上視像手語服務」，聽語障者若需要與客服聯絡，可以在網上預約。

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全新的「線上視像手語服務」主要是為了方便有需要的用戶，與客戶服務員聯絡。用戶現時可先到24小時開放的即時對話服務網頁預約服務。預約完成後，於指定時間即可透過 Microsoft Teams Meeting作為視像軟件，與手語服務大使展開通話。應注意的是，現時服務提供時間為星期一、三及五，下午2時至5時。

三星電子香港董事總經理趙依音表示，三星深明企業社會責任對品牌至關重要，因此希望能繼續推動更為友善的使用界面及服務，推動社會為有需要人士締造無障礙的生活環境。

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三星也提到，該企的產品也為行動不便的人提供一系列自選功能，包括流動裝置上的 TalkBack、高對比度主題及字體、放大鏡工具、助聽器支援及即時字幕等。

責任編輯：何子澄

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