【潛力股精選】梁耀康：敏華控股（01999）

家具生產商敏華控股 （01999） 今公布中期業績，總收入按年增五成，中期盈利按年升32%，中期股息亦按年增三成，獨立股評人梁耀康（Dave）指敏華業績表現不錯，建議投資者可考慮買入，想知詳細前景分析、策略部署，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版 - 梁耀康：氣氛回暖（附time code）（第二版︰加入文字內容）

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：23 - 雙十一帶動科技股反彈

02：45 - 港股成交回升 顯示氣氛回暖

04：38 - 資金流入煙股、教育股、醫療股

07：39 - 恒指下望留意25000點

09：22 - 現市況宜累績科技股倉底

12：31 - 可留意敏華控股 （01999）

16：30 - 港股若不能整固回升 難以穩市

17：35 - 港股收市市況速報

17：58 - 觀眾問股：火岩 （01909） 可重上3元？

20：48 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 會繼續跌？應轉戰美股芯片股？

24：29 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 26.4元有貨應沽貨止賺？

26：30 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 3.2元買入可持貨？

28：02 - 觀眾問股：港鐵 （00066） vs 領展 （00823） 中長綫收集點揀？

32：16 - 港股收市市況速報

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同場加映：Tesla專家黃耀宗教你美股佈局：【按此－附Time code】