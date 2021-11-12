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【潛力股精選】梁耀康：敏華控股（01999）

股市 18:45 2021/11/12

分享：

家具生產商敏華控股 （01999） 今公布中期業績，總收入按年增五成，中期盈利按年升32%，中期股息亦按年增三成，獨立股評人梁耀康（Dave）指敏華業績表現不錯，建議投資者可考慮買入，想知詳細前景分析、策略部署，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版 - 梁耀康：氣氛回暖（附time code）（第二版︰加入文字內容）

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
01：23 - 雙十一帶動科技股反彈
02：45 - 港股成交回升　顯示氣氛回暖
04：38 - 資金流入煙股、教育股、醫療股
07：39 - 恒指下望留意25000點
09：22 - 現市況宜累績科技股倉底
12：31 - 可留意敏華控股 （01999）
16：30 - 港股若不能整固回升　難以穩市
17：35 - 港股收市市況速報
17：58 - 觀眾問股：火岩 （01909） 可重上3元？
20：48 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 會繼續跌？應轉戰美股芯片股？
24：29 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 26.4元有貨應沽貨止賺？
26：30 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 3.2元買入可持貨？
28：02 - 觀眾問股：港鐵 （00066） vs 領展 （00823） 　中長綫收集點揀？
32：16 - 港股收市市況速報
*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備*【按此速睇】 

同場加映：Tesla專家黃耀宗教你美股佈局：【按此－附Time code】 

 

欄名 : 潛力股精選

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