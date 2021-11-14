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【火星的味道】為太空生活做好準備？　亨氏推出「火星限定版亨氏蕃茄醬」

14:00 2021/11/14

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近年不少大型企業積極加快太空探索進程，就連美國蕃茄醬品牌亨氏（Heinz）也推出「火星限定版」蕃茄醬！雖然火星限定版蕃茄醬的原料番茄是在地球上採摘，但最特別的是這些蕃茄的生長環境是模擬與火星相同的環境條件而種植出來，更找來專家團隊進行長達兩年研究才誕生。

亨氏與佛羅里達理工學院的奧爾德林太空研究所（Aldrin Space Institute）合作，由Andrew Palmer帶領的14人研究團隊，旨在促進人類移居、長期定居火星的目標努力。 Palmer表示，大部分探索在火星模擬條件下生長的方法，都是以短期植物生長研究為主，而這次的研究項目則是著眼於長期糧食收穫。從這次亨氏蕃茄醬的原料，也成功實現了其在地球以外作為長期糧食生產的可能性。

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為了證明蕃茄可以在火星的環境下種植、收成，其種植環境以模擬火星的土壤條件、溫度、濕度等。亨氏和奧爾德林太空研究所的專家分析了土壤條件，選擇種子並使用農業技術，以確保產品是「亨氏番茄醬」專屬的味道。

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記者：廖淑瑩

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