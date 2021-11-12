【有相睇】睇唔啱新居屋　寧買未補價二手樓　綠表客700萬入市嘉峰臺

綠置居自上月底展開揀樓程序，啟鑽苑大受歡迎，吸引眾多綠表客入市。不過，有人就覺得新居屋單位「唔啱心水」，寧回流二手市場尋找心頭好，最終以700萬元入市二手居屋。

富誠地產林凱薇表示，嘉峰臺3座高層G室，單位為三房間隔，實用面積589平方呎，座向西南西北，望開揚獅子山景及區內市景。單位日前以700萬元（未補地價）成交，實用呎價11,885元。代理表示，買家為綠表客，有感新居屋不合心意，於是在二手市場尋寶，最後以綠表價購入上述單位。

單位圖片

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

據了解，原業主於2007年5月以175萬元（綠表）購入單位，持貨14年，是次轉手賬面獲利約525萬元，期間升值3倍。資料顯示，嘉峰臺位於牛池灣瓊東街8號，屬私人機構參建居屋，由2003年起入伙，屋苑自設商場及停車場，附近亦有專線小巴站及巴士站等。

同場加映︰【iM Cafe】阿爺留一綫 內房好相見

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機