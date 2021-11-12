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【有相睇】睇唔啱新居屋　寧買未補價二手樓　綠表客700萬入市嘉峰臺

股樓投資 18:05 2021/11/12

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綠置居自上月底展開揀樓程序，啟鑽苑大受歡迎，吸引眾多綠表客入市。不過，有人就覺得新居屋單位「唔啱心水」，寧回流二手市場尋找心頭好，最終以700萬元入市二手居屋。

富誠地產林凱薇表示，嘉峰臺3座高層G室，單位為三房間隔，實用面積589平方呎，座向西南西北，望開揚獅子山景及區內市景。單位日前以700萬元（未補地價）成交，實用呎價11,885元。代理表示，買家為綠表客，有感新居屋不合心意，於是在二手市場尋寶，最後以綠表價購入上述單位。

單位圖片

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據了解，原業主於2007年5月以175萬元（綠表）購入單位，持貨14年，是次轉手賬面獲利約525萬元，期間升值3倍。資料顯示，嘉峰臺位於牛池灣瓊東街8號，屬私人機構參建居屋，由2003年起入伙，屋苑自設商場及停車場，附近亦有專線小巴站及巴士站等。

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撰文 : 謝昕蕎

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