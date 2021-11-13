聖誕老人都短缺？ 澳洲活動公司憂疫情難請人

想起聖誕節，「聖誕老人」必須是其中一個不可或缺的元素。然而，澳洲今年新冠肺炎疫情反彈，多間活動公司表示，難以招聘演員扮演聖誕老人。有澳洲活動公司透露，聖誕老人和聖誕老人助手同樣出現人手短缺，其中以維多利亞州情況最嚴重。

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澳洲活動攝影公司Scene to Being每年會在聖誕節來臨前，聘請2,000人在澳洲和新西蘭190個地點扮演聖誕老人和聖誕老人助手，讓不少民眾可在聖誕佳節到訪購物中心時，與聖誕老人合照留念。

公司發言人瓦托夫弗（Jessica Vatoff）表示，相關職位仍有數十個空缺。演員人手短缺情況正影響整個澳洲，情況最嚴重當屬維多利亞州（Victoria）。

瓦托夫弗直言，維州實施多次封城措施，防疫措施屬全國最嚴謹，為影響最大地區。另一公司Book a Santa 發言人Michelle Drinnan亦承認有短缺，同指情況出於防疫措施和疫苗接種等原因造成。

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瓦托夫弗透露，公司早於10月開始招聘，應聘者需經過篩選及培訓，才能接受為期8周的受僱。她表示，因需遵守1.5米社交距離限制，今年聖誕老人只需坐在椅子上工作。

《華爾街日報》報道指，美國亦出現聖誕老人演員短缺。當地去年由於疫情關係，取消多場有聖誕老人的活動，今年重開後對聖誕老人需求較以往任何時候旺盛。但由於眾多行業勞動力市場緊張，聖誕老人演員依然短缺，業內已提高時薪招聘和為演員安排緊密行程應對。

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責任編輯：李俊儀