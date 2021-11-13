  • 20°C
香港時間 : 20211113日 (六) 09:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕老人都短缺？ 澳洲活動公司憂疫情難請人

環球社會熱點 08:05 2021/11/13

分享：

想起聖誕節，「聖誕老人」必須是其中一個不可或缺的元素。然而，澳洲今年新冠肺炎疫情反彈，多間活動公司表示，難以招聘演員扮演聖誕老人。有澳洲活動公司透露，聖誕老人和聖誕老人助手同樣出現人手短缺，其中以維多利亞州情況最嚴重。

澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升 【下一頁】

澳洲活動攝影公司Scene to Being每年會在聖誕節來臨前，聘請2,000人在澳洲和新西蘭190個地點扮演聖誕老人和聖誕老人助手，讓不少民眾可在聖誕佳節到訪購物中心時，與聖誕老人合照留念。

公司發言人瓦托夫弗（Jessica Vatoff）表示，相關職位仍有數十個空缺。演員人手短缺情況正影響整個澳洲，情況最嚴重當屬維多利亞州（Victoria）。

瓦托夫弗直言，維州實施多次封城措施，防疫措施屬全國最嚴謹，為影響最大地區。另一公司Book a Santa 發言人Michelle Drinnan亦承認有短缺，同指情況出於防疫措施和疫苗接種等原因造成。

澳洲全面開打輝瑞疫苗加強劑 完成接種半年可打 【下一頁】

瓦托夫弗透露，公司早於10月開始招聘，應聘者需經過篩選及培訓，才能接受為期8周的受僱。她表示，因需遵守1.5米社交距離限制，今年聖誕老人只需坐在椅子上工作。

《華爾街日報》報道指，美國亦出現聖誕老人演員短缺。當地去年由於疫情關係，取消多場有聖誕老人的活動，今年重開後對聖誕老人需求較以往任何時候旺盛。但由於眾多行業勞動力市場緊張，聖誕老人演員依然短缺，業內已提高時薪招聘和為演員安排緊密行程應對。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實
2021/11/12
【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實
澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
2021/11/12
澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升
2021/11/11
澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升
【輝瑞疫苗】澳洲全面開打加強劑 完成接種半年可打
2021/11/08
【輝瑞疫苗】澳洲全面開打加強劑 完成接種半年可打
澳洲女童失蹤18日尋回 疑犯被揭一可疑舉動
2021/11/04
澳洲女童失蹤18日尋回 疑犯被揭一可疑舉動

你可能感興趣

【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實
17:29 2021/11/12
【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實
澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
15:41 2021/11/12
澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升
17:19 2021/11/11
澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升
疫情 就業 網絡熱話 商場 演員 聖誕節 新冠肺炎疫情 澳洲 維多利亞州 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【輝瑞疫苗】英醫學期刊報告：臨床試驗數據涉造假
【輝瑞疫苗】英醫學期刊報告：臨床試驗數據涉造假
新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間08:00）
新加坡金管局：散戶投資加密貨幣或損失慘重
新加坡金管局：散戶投資加密貨幣或損失慘重
默克爾碰拳問候丹麥女王慘被拒 一招化解尷尬 （多圖）
默克爾碰拳問候丹麥女王慘被拒 一招化解尷尬 （多圖）
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
英媒重提都市傳説 外國政要戲稱英女王放屁
英媒重提都市傳説 外國政要戲稱英女王放屁
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款