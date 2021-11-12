豐田汽車：日本工廠於下月全線恢復正常運作 料12月全球產量達80萬輛汽車

據日媒報導，豐田汽車今日（12日）公布12月工廠生產規劃，國內14間工廠、共28條生產線將全部恢復生產，是事隔7個月後，企業作出相關決定，並預計下月全球產量可達80萬輛，有機會高於去年同期的76萬輛，創下同期新高，外界相信此舉和東南亞疫情緩和，令零件採購過程變順利。

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豐田汽車發言人表示，日後會採取一切措施，以應對零件短缺等問題，而12月產量分佈為日本國內約30萬輛及海外約50萬輛，預期本年度全球產量預期維持在900萬輛；又指未來會維持高水平生產速度，以彌補早前因疫情而大幅減產的損失。

由於東南亞疫情嚴峻，令車輛零件短缺，達致豐田於9月份被迫大幅減產，其全球產量較同期下降了39%，國內生產則下跌至55%，而10月全球產量亦預料較上年同期實際減少了約30%，故此部分日本國內工廠亦會暫停生產。

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責任編輯：潘曉豐