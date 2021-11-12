【聖誕好去處】東薈城聯乘Wendt & Kühn 舉行「樂悠聖誕市集」 7大戶內外打卡位一覽

一個月多就到聖誕，不少商場都部置聖誕裝置。今個冬天，東薈城名店倉聯同德國知名手工藝品牌Wendt & Kühn打造聖誕市集主題節日裝置，由11月26日至2022年1月2日期間推出「樂悠聖誕市集」聖誕推廣活動，設有7個打卡位，讓一眾市民打卡。

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除了設有7大打卡點外，亦設有全港首家Wendt & Kühn期間限定店。與此同時，活動期間憑指定消費金額可換領意大利著名朱克力品牌Venchi限定冬日巧克力禮盒及指定商戶現金券高達1,000元的獎賞。

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另外，活動將於12月舉行首次的戶外聖誕市集，當中有逾40個特色攤位和現場音樂表演，讓市民於一連三個聖誕週末得以盡興，度過一個截然不同的聖誕節。

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「冬日聖誕小鎮」裝置開放詳情：

地點：東薈城名店倉二樓天橋、二樓中庭廣場及四樓平台廣場 (鄰近稻成京川滬)

日期：2021年11月26日至2022年1月2日

時間：每日早上10時至晚上10時

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責任編輯：羅浩濂