《魷魚遊戲》成功證亞洲作品潛力高　Netflix加強製作日本作品

韓國影集《魷魚遊戲》為Netflix打了一枝強心針，顯示出亞洲作品都有走向世界的能力。Netflix日前公布將與《小偷家族》的導演是枝裕和，攜手製作電影和電視劇；而在動畫方面，往後亦將陸續投放人氣系列作品。

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日經新聞報道，Netflix冀望將日本塑造成全球傳播作品的基地，表示今後將投放更多資源於日本製作上。報道又提到，Netflix在美國以外地區製作的作品接連大熱，在韓國製作《魷魚遊戲》時，當地製作團隊決定起用本就是電影導演的黃東赫擔任導演；因此在日本起用是枝裕和也是同樣做法。

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事實上，Netflix進駐日本市場已6年，職員增至原來的10倍，達到約200人，日本出品的作品數量也不斷增加。Netflix的聯合行政總裁Ted Sarandos表示：「要增加創造大熱作品的機會，必須擁有既了解各地區的流行趨勢和製作者社區，又擁有人脈關係的當地團隊」。

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