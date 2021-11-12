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英國曼徹斯特Fifty5ive　新盤連裝修賣　一房入場價22萬英鎊起

股樓投資 18:45 2021/11/12

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英國曼徹斯特作為倫敦以外的經濟重地之一，向來受本港民人士關注，該地近年錄可觀樓價升幅，根據英國網站Plumplot數據顯示，曼徹斯特過去一年平均樓價增加9%，亦成為投資者熱選地區。全新盤Fifty5ive坐落於大曼徹斯特（Greater Manchester）Salford區，項目共提供219個單位，戶型設一房至三房間隔，另有複式單位。單位實用面積由548至1,313平方呎不等，部份單位附設露台。

項目連精美裝修出售，一房售價由約22萬英鎊起；兩房售價由約31萬英鎊起；三房售價則由42餘萬英鎊起。單位裝修設計包括採用開放式設計、落地玻璃窗等打造空間感，此外項目亦提供多元化設施，包括健身室、露台花園、電影院等，讓住戶享受休閒的居住樂趣。

Fifty5ive設施槪念圖

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配套方面，Fifty5ive坐落區域生活配套完善，超市、學校、餐廳及醫療設施一應俱全，交通亦便利，項目預計於2022年第4季竣工。Fifty5ive於本港由中原地產代理銷售，展銷會將於11月20至21日於香港君悅酒店M層Salon III & IV舉行，亦提供有關英國曼徹斯特未來發展及2022 年投資機遇專題講座，於每日下午3時舉行。

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撰文 : 謝昕蕎

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