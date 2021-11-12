  • 23°C
香港時間 : 20211112日 (五) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】Twitch宣布登陸Switch平台　用戶可於eShop免費下載

科技 17:49 2021/11/12

分享：

現時Switch玩家可於Nintendo eShop，下載Twitch應用程式並登入帳號。用家可透過程式瀏覽遊戲直播、搜尋遊戲直播主、觀賞VOD與具備剪輯功能，同時支援手提和電視模式，惟沒有聊天功能。若想聊天的用家，則可透過掃描手機QR Code，使用手機留言。據悉，程式支援中文，容量亦僅31MB。

遊戲直播平台Twitch繼早前回歸Xbox主頁後，於今（12日）表示，會推出Nintendo Switch 版的應用程式（App）。Switch玩家只需到Nintendo eShop就可免費下載Twitch，利用Switch去觀看Twitch的遊戲直播或影片。

【機迷熱話】Nintendo Switch處於生命週期的「中段」　任天堂證實將推下一代主機

【機迷熱話】《集合啦！動物森友會》終有重大更新！　 下月5日正式推出（附影片）

現時Switch玩家可於Nintendo eShop，下載Twitch應用程式並登入帳號。用家可透過程式瀏覽遊戲直播、搜尋遊戲直播主、觀賞VOD與具備剪輯功能，同時支援手提和電視模式，惟沒有聊天功能。若想聊天的用家，則可透過掃描手機QR Code，使用手機留言。據悉，程式支援中文，容量亦僅31MB。

事實上，任天堂早在2013年就有Twitch的官方頻道，但Switch發售至今已經過了 4 年半，才宣布推出Twitch的應用程式，相信足以讓一眾Switch玩家興奮。

【機迷熱話】Switch OLED版主機日本銷量逾13.8萬部　料未來或會出現缺貨潮　

責任編輯：黃顯晴

相關文章

【機迷熱話】Switch OLED用家注意！　任天堂警告「屏幕薄膜」千萬別撕
2021/10/09
【機迷熱話】Switch OLED用家注意！　任天堂警告「屏幕薄膜」千萬別撕
【機迷熱話】任天堂高層證實　Switch Joy-Con飄移問題或不會完全修復
2021/10/08
【機迷熱話】任天堂高層證實　Switch Joy-Con飄移問題或不會完全修復
【機迷熱話】任天堂再有新機推出？　彭博：4K「Switch Pro」將會登場
2021/10/01
【機迷熱話】任天堂再有新機推出？　彭博：4K「Switch Pro」將會登場
【遊戲熱話】任天堂宣布全新服務計劃　推經典Nintendo 64遊戲及手掣
2021/09/25
【遊戲熱話】任天堂宣布全新服務計劃　推經典Nintendo 64遊戲及手掣
【機迷熱話】苦等四年！Switch終開放更新　可直接連接藍牙耳機
2021/09/15
【機迷熱話】苦等四年！Switch終開放更新　可直接連接藍牙耳機

你可能感興趣

【機迷熱話】Switch OLED用家注意！　任天堂警告「屏幕薄膜」千萬別撕
18:30 2021/10/09
【機迷熱話】Switch OLED用家注意！　任天堂警告「屏幕薄膜」千萬別撕
【機迷熱話】任天堂高層證實　Switch Joy-Con飄移問題或不會完全修復
18:00 2021/10/08
【機迷熱話】任天堂高層證實　Switch Joy-Con飄移問題或不會完全修復
【機迷熱話】任天堂再有新機推出？　彭博：4K「Switch Pro」將會登場
13:00 2021/10/01
【機迷熱話】任天堂再有新機推出？　彭博：4K「Switch Pro」將會登場
Switch 遊戲平台 電玩手遊 QR Code 電視 遊戲 任天堂

下一篇文章

【串流大戰】Amazon Prime Video為吸客　增30秒分享影片功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為新機】華為新機HUAWEI nova 9攻港　支援HarmonyOS 2系統明起發售（多圖）
【華為新機】華為新機HUAWEI nova 9攻港　支援HarmonyOS 2系統明起發售（多圖）
【Apple】用家逝世後可指定繼承者查看手機資訊？　蘋果將推數碼遺產計劃
【Apple】用家逝世後可指定繼承者查看手機資訊？　蘋果將推數碼遺產計劃
【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌
【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌
【2022前瞻】Sophos揭勒索軟件4大攻擊趨勢　籲企業做好「預防偵測」
【2022前瞻】Sophos揭勒索軟件4大攻擊趨勢　籲企業做好「預防偵測」
【IG新功能】仿傚Patreon？　IG擬推訂閱功能　
【IG新功能】仿傚Patreon？　IG擬推訂閱功能　
【攜手合作】Meta夥微軟發展元宇宙辦公室　Workplace功能將與Teams整合
【攜手合作】Meta夥微軟發展元宇宙辦公室　Workplace功能將與Teams整合
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款