【機迷熱話】Twitch宣布登陸Switch平台　用戶可於eShop免費下載

▲ 現時Switch玩家可於Nintendo eShop，下載Twitch應用程式並登入帳號。用家可透過程式瀏覽遊戲直播、搜尋遊戲直播主、觀賞VOD與具備剪輯功能，同時支援手提和電視模式，惟沒有聊天功能。若想聊天的用家，則可透過掃描手機QR Code，使用手機留言。據悉，程式支援中文，容量亦僅31MB。

遊戲直播平台Twitch繼早前回歸Xbox主頁後，於今（12日）表示，會推出Nintendo Switch 版的應用程式（App）。Switch玩家只需到Nintendo eShop就可免費下載Twitch，利用Switch去觀看Twitch的遊戲直播或影片。

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現時Switch玩家可於Nintendo eShop，下載Twitch應用程式並登入帳號。用家可透過程式瀏覽遊戲直播、搜尋遊戲直播主、觀賞VOD與具備剪輯功能，同時支援手提和電視模式，惟沒有聊天功能。若想聊天的用家，則可透過掃描手機QR Code，使用手機留言。據悉，程式支援中文，容量亦僅31MB。

事實上，任天堂早在2013年就有Twitch的官方頻道，但Switch發售至今已經過了 4 年半，才宣布推出Twitch的應用程式，相信足以讓一眾Switch玩家興奮。

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責任編輯：黃顯晴