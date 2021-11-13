【員工福利】緩解疫下打工仔關係疏離　日本SUNTORY推「老闆請客飲品販賣機」

不少辦公大樓均設有飲品販賣機，方便員工在上班時間解渴。最近日本出現了由公司老闆請客的飲品販賣機，員工不用付錢便可以獲得飲品。不過這個員工福利背後原來用心良苦，隱藏著老闆希望改善職場溝通問題的初衷。

這款由日本飲品公司三得利（SUNTORY）推出的「老闆請客的飲品販賣機」（社長のおごり自販機），運作方式為兩名員工同時感應兩張員工證後，可獲得兩枝免費飲品。在疫情下，遠距辦公及分流上班逐漸普及，令員工的工作模式更加彈性，然而也減少了與公司同事的交流。因此SUNTORY就希望能以販賣機為契機，緩解在疫情下，員工關係疏離的問題，並創造員工之間交談的機會。

【員工保障】葡萄牙立法禁止老闆收工後聯絡員工 違規者將被處以罰款

【Netflix】為何Netflix的翻譯質量不太好？ 字幕翻譯員工作量人工成反比

該飲品機早前於文具公司KOKUYO新辦公室THE CAMPUS試用，在針對KOKUYO員工的調查中，有97.8%受訪者認為飲品販賣機可以「觸發對話」，同時亦有正面影響，如「增加工作的動力」、「很有成就感，想要每次邀請不同的人一起去喝飲品」。在為期一個月的實驗期間，這款飲品販賣機大約被使用1,000次，即共促成了員工之間 1,000次的交談。

SUNTORY還希望這款販賣機可協助公司管理者活化內部溝通，將由東京都會區開始推廣，目標是於2022年前獲100間公司採用。

【航空復甦】美國航空提供高達300%假期獎金 免因人手不足取消航班

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：廖淑瑩