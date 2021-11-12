【經濟復甦】本港第三季經濟增長5.4%符合預期 港府修訂全年GDP增長為6.4%

根據政府統計處今日（12日）發布的修訂數字，本地生產總值在2021年第三季按年實質增長5.4%，達到預期估算一樣，較上季的7.6%，下跌了2.2%，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季輕微上升0.1，合符預期，較上季則下跌了0.9%。

政府經濟顧問歐錫熊指出，本港消費及投資需求在2021年第三季繼續復甦，私人消費開支錄得7.1%；她指出，受惠於本地疫情穩定、勞工市場情況改善和消費券計劃，與消費相關的活動在第三季進一步恢復。然而，全球疫情反覆，外訪旅遊活動依然低迷，儘管已從去年低位溫和上升。經季節性調整後按季比較，私人消費開支繼第二季實質增長2.0%後，在第三季增加2.1%。同時，政府消費開支繼第二季按年實質增長3.0%後，在第三季上升4.3%。

【加密貨幣】邁阿密8月推自家加密貨幣 迄今賺逾2100萬美元收入 居民或可獲分盈利：【下一頁】

【旅遊在即】馬來西亞通關在即！最遲明年元旦前開關 允許國際旅客入境：【下一頁】

歐錫熊認為疫情仍是經濟前景不確定性的主要來源，她認為只要本地疫情繼續受控，本港經濟在第四季應可實現穩健的按年增長，又考慮到今年首三季的實際數字，2021年全年實質本地生產總值增長預測修訂至6.4%，接近八月中時覆檢的5.5%至6.5%預測範圍的上限。

然而，最新預測反映2021年的實質本地生產總值仍將較2018年的水平低約2%。政府會繼續密切留意相關情況。作為參考，私營機構分析員的最新預測介乎增長5.0%至7.2%，平均約為6.5%。

隨着經濟復蘇和進口價格上升，歐錫熊表示，整體通脹壓力在短期內料會增加，但基本消費物價通脹在今年餘下時間應維持受控。考慮到今年首三季基本消費物價通脹為0.4%，2021年基本消費物價通脹率預測由八月時覆檢的1%下調至0.7%。相應的整體消費物價通脹率預測為1.6%。

【樂園抽獎】迪士尼夥港樂首辦奇妙交響夜 以抽獎形式免費送出400張門票：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐