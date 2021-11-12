▲ 【內房危機】招行否認全面退出公房地產貸款業務 富瑞唱好內銀股將「倒V」反彈

內房債務危機升溫，近日內地上流傳消息指，招商銀行 （03968） 將全面退出對公房地產貸款。招行在互動平台澄清，網上流傳的消息不實，「將繼續支持正常合理的房地產融資需求」。招行今日收報64.85元，跌0.15%，成交3.86億元。

招行表示，近日網上傳言招行將全面退出對公房地產貸款的消息不屬實，請勿聽信和傳播謠言。招行將繼續支持正常合理的房地產融資需求，積極配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。同時將繼續採取有效措施，努力保持房地產貸款質量穩定。

傳人行考慮放寬房地產政策限制 助財困內房脫手資產｜【下一頁】

此外，有報道指內地近日鼓勵國企或央企收購承接部分地產項目，以改善有關房地產商的財務狀況，並正研究「三條紅綫」指標下，收購相關的債務可否予以豁免。

國企據報向監管部門建議放寬三條紅線指標｜【下一頁】

券商富瑞指，內銀股表現繼續受房地產風險限制，若最終會有支援措施出台將有望刺激板塊氣氛。由最近監管機構的動作推測，有機會推出寬鬆措施支持較優質的房地產開發商，而即使短期內未必會有重大的支援措施，但仍然預期內銀股將出現「倒V」反彈，H股中首選農行 （01288） 及建行 （00939） 。

富瑞估計，當局會以協助內房完成未竣工項目，及拯救大型優質國有房地產開發商為首要政策任務，以防演變成系統性風險；又相信國有房企或會受支持在銀行間市場發債融資，從高危內房收購資產。

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