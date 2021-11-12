  • 23°C
香港時間 : 20211112日 (五) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】招行否認全面退出公房地產貸款業務　富瑞唱好內銀股將「倒V」反彈

股市 17:09 2021/11/12

分享：

【內房危機】招行否認全面退出公房地產貸款業務　富瑞唱好內銀股將「倒V」反彈

內房債務危機升溫，近日內地上流傳消息指，招商銀行 （03968） 將全面退出對公房地產貸款。招行在互動平台澄清，網上流傳的消息不實，「將繼續支持正常合理的房地產融資需求」。招行今日收報64.85元，跌0.15%，成交3.86億元。

招行表示，近日網上傳言招行將全面退出對公房地產貸款的消息不屬實，請勿聽信和傳播謠言。招行將繼續支持正常合理的房地產融資需求，積極配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。同時將繼續採取有效措施，努力保持房地產貸款質量穩定。

傳人行考慮放寬房地產政策限制　助財困內房脫手資產｜【下一頁】

此外，有報道指內地近日鼓勵國企或央企收購承接部分地產項目，以改善有關房地產商的財務狀況，並正研究「三條紅綫」指標下，收購相關的債務可否予以豁免。

國企據報向監管部門建議放寬三條紅線指標｜【下一頁】

券商富瑞指，內銀股表現繼續受房地產風險限制，若最終會有支援措施出台將有望刺激板塊氣氛。由最近監管機構的動作推測，有機會推出寬鬆措施支持較優質的房地產開發商，而即使短期內未必會有重大的支援措施，但仍然預期內銀股將出現「倒V」反彈，H股中首選農行 （01288） 及建行 （00939）

富瑞估計，當局會以協助內房完成未竣工項目，及拯救大型優質國有房地產開發商為首要政策任務，以防演變成系統性風險；又相信國有房企或會受支持在銀行間市場發債融資，從高危內房收購資產。

相關文章：

【內房危機】金管局據報稍後要求銀行就內房風險敞口作更詳盡披露　更全面掌握風險規模

【招行業績】招商銀行第三季純利增21%　公房地產不良貸款率較去年底略增

港股 國有內銀股 中小內銀股 中國人民銀行 銀行 招商銀行（03968） H股

上一篇文章

【新股IPO】鴻承環保科技2265首掛潛水一成　一手帳面虧損550元

下一篇文章

【香港經濟】第三季實質GDP增5.4%、首三季增長7%　政府修訂全年GDP增長至6.4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【石Sir午市閒談】今日推介潤地｜潤電、中移動、比亞迪、平保、紫金最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介潤地｜潤電、中移動、比亞迪、平保、紫金最新部署
【雙11】阿里巴巴「雙11」GMV創新高達5403億人幣、股價倒跌　監管風暴下首個雙11增長大減
【雙11】阿里巴巴「雙11」GMV創新高達5403億人幣、股價倒跌　監管風暴下首個雙11增長大減
【港股ADR+夜期】夜期大升219點　中概股全線彈　騰訊ADR重上480元（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期大升219點　中概股全線彈　騰訊ADR重上480元（不斷更新）
【開市9點半】大摩測中行目標價最牛睇6.57元　中國巴菲特大沽「長情股」比亞迪
【開市9點半】大摩測中行目標價最牛睇6.57元　中國巴菲特大沽「長情股」比亞迪
【港股市況】恒生指數升79點　恒大升近一成、中芯國際跌近4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升79點　恒大升近一成、中芯國際跌近4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款