【MIRROR三周年】麥當勞全新限量版鏡仔閃卡  Edan, AK, Lokman下週壓軸登場

為慶祝MIRROR三週年，麥當勞一連數週為MIRROR舉辦狂歡派對，為顧客派發鏡仔卡，而在下週11月15日起，Edan、AK和Lokman的個人卡將會壓軸登場，更有一款MIRROR全員團體卡及一款極罕限量版閃卡，閃卡的數量極為稀有，想抽中可是一點也不容易。

【麥當勞App限時換領鏡仔卡壓軸一週】

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粉絲們只要使用「購買指定超值套餐加$8升級至大薯條及大大杯系列飲品連「鏡仔卡」(送完即止)」優惠券，品嚐指定超值套餐加$8升級均可獲得鏡仔卡一張，除此之外，還可選擇使用「$80歎麥炸雞二人派對超值套餐」優惠，又或是享用其他麥當勞經典漢堡飽如巨無霸和雙層芝士孖堡，都可獲隨機派發鏡仔卡兩張！

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麥當勞在下週仍會持續推出多種優惠卷，如「$32歎原味或蜜糖 BBQ麥炸雞(2件)配飲品」、「$25歎原味或蜜糖 BBQ麥炸雞(1件)配士多啤梨蛋糕脆脆麥旋風」等，值得留意的是鏡仔卡供應地點不包括九龍站、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場客運大樓之麥當勞餐廳。

麥當勞App x MIRROR精選VALUE MONDAY電子優惠券（11月15日至11月21日）

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