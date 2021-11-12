  • 23°C
香港時間 : 20211112日 (五) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR三周年】麥當勞全新限量版鏡仔閃卡  Edan, AK, Lokman下週壓軸登場

理財智慧 17:09 2021/11/12

分享：

為慶祝MIRROR三週年，麥當勞一連數週為MIRROR舉辦狂歡派對，為顧客派發鏡仔卡，而在下週11月15日起，Edan、AK和Lokman的個人卡將會壓軸登場，更有一款MIRROR全員團體卡及一款極罕限量版閃卡，閃卡的數量極為稀有，想抽中可是一點也不容易。

【麥當勞App限時換領鏡仔卡壓軸一週】

    點擊圖片放大
    +5
    +4


粉絲們只要使用「購買指定超值套餐加$8升級至大薯條及大大杯系列飲品連「鏡仔卡」(送完即止)」優惠券，品嚐指定超值套餐加$8升級均可獲得鏡仔卡一張，除此之外，還可選擇使用「$80歎麥炸雞二人派對超值套餐」優惠，又或是享用其他麥當勞經典漢堡飽如巨無霸和雙層芝士孖堡，都可獲隨機派發鏡仔卡兩張！

【見字休息】Instagram推出全新「Take a Break」功能 用戶可自行選擇每10、20或30分鐘提醒一次【下一頁

麥當勞在下週仍會持續推出多種優惠卷，如「$32歎原味或蜜糖 BBQ麥炸雞(2件)配飲品」、「$25歎原味或蜜糖 BBQ麥炸雞(1件)配士多啤梨蛋糕脆脆麥旋風」等，值得留意的是鏡仔卡供應地點不包括九龍站、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場客運大樓之麥當勞餐廳。

 

麥當勞App x MIRROR精選VALUE MONDAY電子優惠券（11月15日至11月21日）

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【聖誕熱話】「怪獸公司」重現太古城中心 經典動畫角色陪你過聖誕【下一頁

飲食資訊 Mirror 漢堡 麥當勞

下一篇文章

【加密貨幣】邁阿密8月推自家加密貨幣　迄今賺逾2100萬美元收入　居民或可獲分盈利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議
【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】等唔切新盤慢慢起樓　決定買二手樓即買即住　856萬入市蔚藍灣畔
【有相睇】等唔切新盤慢慢起樓　決定買二手樓即買即住　856萬入市蔚藍灣畔
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款