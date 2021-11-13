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【iPhone】有價有市！　改裝Type-C插頭iPhone終以67萬元賣出

10:00 2021/11/13

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網上不時有人分享改裝iPhone的心得，早前一位擁有機械人碩士學位的研究生在網上分享將iPhone X的Lightning接頭改裝為Type-C接頭，且順利運作，引起不少網友討論。這部經改裝的iPhone X經過116次競投，早前成功以8.6萬美元（約67萬港元）賣出。

據外媒《iMore》報道，研究生Ken Pillonel在今月初將改裝過的iPhone X放到拍賣網站ebay上，而產品的競投價格一直上升，短短幾日就有10萬美元以上。之後陸續有網友棄標，或是開出100萬等天價的惡作劇，產品最終在8.5萬美元附近徘迴，而近日確定以8.6萬美元（約67萬港元）賣出。報道指，現時無法得知買家的身分，不過產品放到拍賣網站後共錄得116次出價競投。

【Apple】用家逝世後可指定繼承者查看手機資訊？ 蘋果將推數碼遺產計劃

【iPhone 13】非官方維修iPhone 13屏幕致Face ID失效? 蘋果：將更新軟件放寬限制  

由於蘋果仍然使用Lightning接頭，令這款全球唯一USB-C接頭iPhone顯得格外珍貴。不過電話屬於自行改裝，因此無法受到官方維修保障。Ken Pillonel建議產品只能作為收藏用途，不要作日常使用。

【蘋果爭議】蘋果上訴失敗 App Store需開放第三方支付

記者：廖淑瑩

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