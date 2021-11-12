【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實

澳洲政府去年為港人設「避風港」政策，宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑。澳洲政府上月披露「避風港」計劃詳情，低門檻要求成為關注。有澳洲媒體向澳洲政府查證，證實「避風港」政策不設人數上限。

澳洲「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版） 【下一頁】

澳洲特別廣播服務公司（SBS）報稱，獲澳洲內政部發言人回覆查詢，指為港人而新設的永居途徑將「不設（申請及批出）人數上限」， 但會納入移民計劃年度水平之中，即本財政年度16萬個永久居留移民上限。

澳洲政府表示，新計劃下預料有8,800名臨時技術、臨時畢業生及學生簽證持有人受惠。SBS報道指，有移民申請者擔憂，新政策會令申請目前競爭激烈的技術移民獨立簽證（189簽證）難上加難。有移民中介發起請願，呼籲澳洲政府增加整體配額。

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澳洲政府早前宣布，明年3月5日起，持有臨時技術移民工作簽證（457簽證）、臨時技術短缺簽證（482簽證）或臨時畢業生簽證（485簽證）的港人，持有臨時簽證4年後，或在指定偏遠地區居住、工作及進修滿3年後，若符合體檢及品格審查等基本永久居留簽證的「通用條件」（Common criteria），便可申請「技術移民獨立簽證」和「偏遠地區技術移民永久居留簽證」（191簽證）。

澳洲政府亦表示，「技術移民獨立簽證」和「偏遠地區技術移民永久居留簽證」2類簽證將為港人專門開設一個全新的分類渠道「香港組別」（Hong Kong stream）。當局強調，其他臨時簽證無法受惠新政策，亦不符合資格申請新永居途徑。

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責任編輯：李俊儀