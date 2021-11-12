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【2021稅貸戰】17間銀行稅貸大戰 哪間減價最多逾4成？

16:58 2021/11/12

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上商今年稅貸最低息為1.38厘，較去年調低逾四成，為17間業界中減幅最大。

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17間金融機構為「綠色炸彈」的商機大戰，鬥搶攻稅貸客，檢視已出招的一眾業界，如以首次出擊的最低息來衡量，當中有10間已減價，劈幅最大是上海商業銀行，今年最低稅貸息為1.38厘，較去年的2.38厘，下調1厘；若以幅度計，高達42%。

上商的最低息以貸款額10萬元、還款期12個月享最平息。此外，另有3間大行也鬥打價格戰，今年稅貸息的劈幅也超過三成，包括星展今年最低息為1.33厘，較去年2.01厘狠削33.8%。恒生 （00011） 削幅則為32.8%，渣打香港 （02888） 也下調32.5%。

而滙豐（HSBC）亦減逾兩成，以還款期1年及借150萬元計，息率1.57厘，對比去年相同條款是2.02厘，如今下調逾22%。該龍頭行另有半年還款期及借150萬元，最低息1.46厘。同樣，大行花旗的貸息也驟減22%。

交銀香港稅貸息1.38厘 息率追貼大行花旗​​​​​​​【下一頁

另一方面，綠色炸彈大戰開打不足兩個月，個別業界已頻頻變招，變相作第3輪劈價。舉虛擬銀行眾安（ZA Bank）為例，突於上周五（11月5日）新推雙11優惠，稅貸一口價僅1厘，由即日至11月底止，首1,111人使用「Tax1111」優惠碼，借貸20萬元或以上者享此超低息。該行又指，若血拼者「搶唔到」，亦可使用其他優惠券享1.58厘，較首輪推稅貸的牌面價1.75厘低。

業界關注1厘稅貸息是否已見底，因去年最平息也有1.26厘。而對上一次貸息不足1厘要數幾年前，當時殺價王大新 （02356） 及華僑永亨信用財務曾推平霸息率，有分析更指割喉戰不借以本傷人。然而，今年大新的最低息是1.08厘，華僑永亨信用財務為1.28厘。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，今年稅貸息狠削逾四成，主要原因是希望用非常優惠的利率去吸引新客戶，以及加強與現有客戶的關係，由於利率非常吸引，預期反應將很理想。

上商又另闢戰線，以信用卡繳稅，每1萬元可參加大抽獎1次，頭獎為8,888元免找數簽帳額。

相關新聞：【2021稅貸戰】大眾財務稅貸息3.57厘 最高賞1萬元超市禮券

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

華僑永亨銀行 大新銀行（02356） 眾安銀行 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 星展銀行 上海商業銀行 稅務貸款

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