【有相睇】將軍澳中心頂層連天台　望開揚靚海景　街坊客為住得舒服　花1255萬入市

九龍建業（00034）旗下海茵莊園開售後，帶旺將軍澳成交。美聯物業林振聲說，將軍澳中心6座頂層戶，實用面積690平方呎，三房一套間隔，連天台，向東南，望海景，原叫價1,450萬元，終減價195萬元，減幅約13%，以1,255萬元易手，實用呎價約18,188元。

從代理提供的相片可見，單位景觀開揚，外望海景，雖然裝修不豪華，但算企理，可即買即住。資料顯示，原業主於2015年9月以約945萬元購得上址，現帳面賺約310萬元，物業期內升值約33%。

上述單位相片

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同場加映【iM Cafe】阿爺留一綫 內房好相見

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