【ESG】月供ESG基金 有銀行豁免首半年認購費

▲ 東亞為個別ESG基金提供優惠，如連續月供半年可豁免首6個月認購費。

全球環保分子緊盯的聯合國氣候峰會今天（11月12日）閉幕，令責任投資備受關注。不過，據晨星（Morningstar Direct）的統計，截至今年第三季，本港69隻ESG（環境、社會及管冶）基金（已包括3隻ETF），總資產值逾1,027億美元，佔市面所有零售基金的總額近8%。晨星香港發言人回應查詢指，因為大部分在港有售的基金是跨境基金，予歐洲及一些亞洲投資者買賣，因此整體規模較大。

若把截至9月底的數據予以細分，ESG基金的總資產值合共為1,027.74億美元，佔所有零售基金總額12,991億美元僅約7.9%。如果單以零售基金的數目衡量，69隻ESG產品，佔全數零售基金1,230隻約5.6%比重，凸顯綠色金融產品在港方興未艾，甚具發展潛力。

此外，銀行亦積極推出綠色基金，且大打零費用優惠牌，合資格的月供基金客戶，連續供款半年，可享首6個月豁免認購費。東亞銀行 （00023） 回應本報查詢指，該行現時提供約15項ESG零售基金供客戶選擇，當中包含股票基金及多元資產基金。事實上，雖然有些基金未必一定獲准成為ESG基金，但仍具備ESG投資概念，以及有ESG選股策略。

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談及最低入場費，東亞發言人表示，該行某些ESG零售基金備有月供投資選擇，供款金額低至每月港幣100元， 於推廣期內，由即日起至12月31日，投資月供基金計劃連續6個月或以上，可享認購費首6個月0%優惠。另外，個別ESG零售基金容許一次性整額投資，金額低至港幣1,000元，詳情可參考以下網頁︰https://www.hkbea.com/html/tc/bea-wealth-management-unit-trusts-latest-promotion.html。

問及旗下客戶對ESG產品的興趣是否以年輕族為主，東亞發言人表示，部分投資者開始留意ESG產品，並將之納入投資組合當中。一般來說，香港投資者對具派息的基金較有興趣。

東亞又補充，定期為顯卓私人理財及顯卓理財客戶舉辦投資講座，提供最新投資市場資訊，但並未就單一或個別類型的基金舉辦講座。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源