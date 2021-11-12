▲ 【香港經濟】第三季實質GDP增5.4%、首三季增長7% 政府修訂全年GDP增長至6.4%

政府今日發布本地生產總值（GDP）的修訂數字。政府統計處宣布，第三季本地生產總值按年實質增長5.4%，與預先估計相同，較第二季增長放緩2.2個百分點。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季輕微上升0.1，同樣與預先估計相同，上一季則下跌0.9%。

季內，受惠於本地疫情穩定、勞工市場情況改善和消費券計劃，私人消費開支錄得7.1%的可觀按年實質增長。由於營商情況改善及物業交投量較一年前明顯上升，整體投資開支按年實質增長10.8%。

政府最新預測全年GDP增長6.4% 貼近預測區間上限

政府經濟顧問歐錫熊表示，新冠病毒疫情在全球的發展，仍然是經濟前景不確定性的主要來源。他續指，只要本地疫情繼續受控，香港經濟在第四季應可實現穩健的按年增長。

而考慮到今年首三季的實際數字，2021年全年實質本地生產總值增長預測在今輪覆檢修訂至6.4%，接近8月中時覆檢的5.5%至6.5%預測範圍的上限。然而，最新預測反映2021年的實質本地生產總值仍將較2018年的水平低約2%。政府會繼續密切留意相關情況。

政府：整體通脹壓力短期料增加

隨着經濟復蘇和進口價格上升，整體通脹壓力在短期內料會增加，但基本消費物價通脹在今年餘下時間應維持受控。考慮到今年首三季基本消費物價通脹為0.4%，2021年基本消費物價通脹率預測由8月時覆檢的1%下調至0.7%。相應的整體消費物價通脹率預測為1.6%。

外圍方面，歐錫熊指，全球經濟繼續處於復蘇的軌道上，但由於Delta變種病毒感染個案急升，以及許多地方出現供應瓶頸，復蘇勢頭在近月有所減慢，或會影響未來香港貨物出口的表現。此外，能源和大宗商品價格上漲以及美國和歐洲的通脹偏高，均為主要央行未來貨幣政策的走向帶來了不確定性。中美關係和地緣政治局勢的發展也須關注。

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