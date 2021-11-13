【世上最貴郵票】世界最貴郵票拆成8萬份出售　被譽為郵票王國的「蒙娜麗莎」

▲ 號稱世上最著名和昂貴的郵票「1分洋紅」（One-Cent Magenta），目前正在專賣珍貴郵票的郵票商Stanley Gibbons Group plc(斯坦利·吉本斯)的倫敦旗艦店展出。（法新社圖片）

號稱世上最著名和昂貴的郵票「1分洋紅」（One-Cent Magenta），目前正在專賣珍貴郵票的郵票商Stanley Gibbons Group plc(斯坦利·吉本斯)的倫敦旗艦店展出。該店於今年6月，以830萬美元（約6468萬港元）成功拍下了這枚郵票，現在計劃把郵票分成了8萬份(所有權)，公眾可以通過「部分所有權」計劃購買郵票的一部分。

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這枚郵票於1856年流通，當時的英屬圭亞納正面對郵票短缺問題，英國政府又來不及補給，於是當地的郵政部長就讓《官報》在報紙印刷廠內印刷臨時郵票。郵票分別為少量的1分洋紅色郵票與4分藍色郵票，其中1分洋紅的圖案取自於報紙刊頭的帆船，並引用了羅馬詩人的詩句置於上下側。為了防止贗品，當局甚至要求郵局職員在郵票上面簽名。由於年代久遠，當時的郵政文件已全數遺失，之後的一段日子裏甚至沒有人知道這類郵票的存在。

直到1873年，一名12歲的男孩，在他叔叔的報紙堆中發現了這枚郵票。由於是當日那批印刷的郵票中僅存的一枚，所以特別珍貴，也被稱作是郵票王國的「蒙娜麗莎」。時至今日，這枚郵票不僅是至今拍賣過的最貴郵票，以重量與尺寸計算也是世上最昂貴的。郵票商Stanley Gibbons Group plc現在讓喜歡收藏郵票的公眾，可在網上購買並擁有其中的一小部分。

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責任編輯：李智美