美籍男記者被緬甸法院判監11年 首位外國記者被軍方定罪

美國男記者芬斯特於今年5月打算逃離緬甸，被軍政府於仰光機場拘捕，拘押將近半年。軍政府指控芬斯特違反簽證規定、聯繫非法組織及煽動他人反政府等罪名。芬斯特代表律師指，他在周五（12日）被判處入獄11年，另有兩項罪名尚未裁決。芬斯特亦是緬甸近年來，首位被定罪的西方記者。

白俄威脅報復歐盟 加強制裁即斷天然氣供應 【下一頁】

緬甸軍方於2月發動政變，拘捕為數不少的當地記者，現年37歲的美國公民芬斯特（Danny Fenster）是緬甸最大獨立新聞媒體之一﹑Frontier Myanmar 總編輯。他於5月試圖離開緬甸，結果被軍方在仰光國際機場拘留至今接近半年。

軍政府指控芬斯特多項罪名，包括違反簽證規定、聯繫非法組織及煽動他人反對軍方，其代表律師周五指，芬斯特被法院判處入獄11年。此外，當局於周二（9日）加控芬斯特2項罪名，包括煽動叛亂及恐怖主義，將於下周二（16日）起進行審訊，若罪成可判處終身監禁。

Frontier Myanmar在網站表示，對法院裁判結果感到失望，認為沒有理據裁定芬斯罪名成立，刑期明顯屬最高考量。Frontier Myanmar呼籲當局盡快釋放芬斯特，讓他與家人團聚。

歐盟擴大制裁白俄 指有航空公司涉助運難民 【下一頁】

芬斯特是緬甸軍方政變以來，首位被判入獄的西方記者。據悉美國已向軍政府施壓，要求釋放他，但緬甸軍方發言人堅持芬斯特要監禁。

美國國務院在緬甸法院宣判前表示，全世界有目共睹芬斯特被軍方以不公平方式拘留，要求緬甸當局採取謹慎行動釋放他。

事實上，緬甸軍方自2月以來，大幅限制當地媒體自由，包括吊銷媒體執照、限制互聯網等，並逮捕數十名記者。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明